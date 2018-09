22. septembrī Bulduros notiks vērienīga Latvijas Stādu parāde

Viens no dārzkopju gaidītākajiem rudens notikumiem jau būs vērojams pavisam drīz – 22. septembrī Bulduru Dārzkopības vidusskolā norisināsies tradicionālā Stādu parāde, kurā varēs apskatīt un iegādāties ne tikai daudzgadīgās puķes, dekoratīvos kokus un stādus, bet arī augļu kokus.

Stādu parāde jau 14. reizi norisināsies Bulduru Dārzkopības vidusskolā, un to iecienījuši dārza mīļi un profesionāļi no Latvijas un tuvākajām kaimiņu valstīm. Bagātīgo augu un stādu izlasi varēs aplūkot un iegādāties no pulksten 9 līdz 16.

"Īpaša uzmanība parādē tiek veltīta augļu kokiem, jo tieši šis ir īstais brīdis stādīt kailsakņus," norāda pasākuma pārstāve Sabīne Alta.

Kā "Tavs Dārzs" pastāstīja Alta, pasākuma laikā stādu audzētavas no visas Latvijas plašā klāstā piedāvās augļu kokus un ogulājus, dekoratīvos kokus un krūmus, kā arī daudzgadīgās puķes un citus stādus. Tāpat apmeklētājus gaida ne tikai stādu un dārza preču, amatniecības un pārtikas produktu plašs piedāvājums, bet arī svētku atmosfēra, kuru piepildīs mūzikas skaņas, poniju izjādes bērniem un konkursi apmeklētājiem un dalībniekiem, kā arī praktiski padomi un konsultācijas no Bulduru Dārzkopības vidusskolas pasniedzējiem un audzēkņiem.

"Latvijas stādu audzētāji atzīst, ka šī sezona kopumā esot laba, pircēju aktivitāte saglabājusies stabila, protams, atkarībā no audzētavu sortimenta," piebilst Stādu parādes pārstāve. "Īpaši veiksmīgs šis gads bijis vīnogu stādījumiem, pateicoties siltuma daudzuma kopsummai, kas šogad bijusi īpaši augsta, tāpēc vīnogas ir bagātas ar cukuru un garšas niansēm."

"Pateicoties būvniecības nozares aktivitātei, arī dekoratīvo stādu jomā saglabājies stabils pieprasījums," informē Alta. "Augļu koku un ogulāju segments rudens sezonā vienmēr ir bijis pieprasīts, šogad stādīšanai īpaši iesakām saldos ķiršus uz samazināta auguma potcelma." Tāpat viņa iesaka eksotikas cienītājiem lūkoties pēc Latvijā audzējamām persiku šķirnēm.

Pasākumā ieeja būs bez maksas.