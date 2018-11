Tautas padomi, kā uzglabāt dāliju gumus

Čaklākie mazdārziņu īpašnieki jau paspējuši izrakt dāliju gumus un tos novietot telpā, kur tie pārlaidīs ziemas aukstos mēnešus. Lai pavasarī nenāktos piedzīvot vilšanos par to, ka dāliju gumi ir sapuvuši vai sažuvuši, jāņem vērā vairāki priekšnoteikumi, lai tos pareizi uzglabātu. "Tavs Dārzs" lūkoja pašmāju pieredzi ''Cālis'' forumā.

"Tavs Dārzs" ir apkopojis "Cālis" foruma aktīvistu ieteikumus, lai dāliju gumus varētu veiksmīgi uzglabāt ziemas aukstajos mēnešos. Savukārt šeit un šeit varēsi izlasīt speciālistu padomus un knifiņus dāliju gumu uzglabāšanā.

Vairāk par dāliju stādīšanu, laistīšanu, pavairošanu un kopšanu pēc novākšanas vari izlasīt šajā rakstā.

Lai gan šķiet, ka tās jānorok un tikai jāliek iekšā pagrabā, viss nemaz nav tik vienkārši! Jāņem vērā, ka dālijas var norakt vien tad, kad to gumi ir jau nobrieduši, kā arī ne mazums svarīgi, lai dālijas tiktu raktas saulainā dienā, jo tad no tām ir vieglāk nopurināt zemi. Tāpat rudens skaistules nevar novākt ziedēšanas laikā. Ieteicamākais dāliju novākšanas laiks, ko iesaka arī speciālisti, ir nedēļu pēc pirmās nopietnās salnas. Pēc tam no dāliju gumiem nopurina un notīra zemi, ja nepieciešams, tad zemi noskalo ar ūdeni, gumus kodina, bet pēc tam strauji apžāvē.

Jāņem vērā arī ieteicamā gumu uzglabāšanas temperatūra – tie jāglabā vietā, kur temperatūra nav augstāka par +8 grādiem, bet mitruma līmenis ir ap 80 procentiem.

Speciālisti iesaka dažādas metodes gumu uzglabāšanā, piemēram, ievietot tos polietelēna maisiņā ar caurumiem, kā arī atstāt maisa galu vaļā. Tāpat metožu vidū ir gumu apbēršana ar skaidām, ievietošana sūnās, auduma maisos, kartona kastē vai avīzēs, kā arī to apbēršana ar skujkoku zāģskaidām, kūdru vai ozollapām. Kā skaidro speciālisti, papīrs uzsūks visu lieko mitrumu, bet pavasarī, kad mitrums vajadzīgs lielāks, to atdos.

Lūk, kādas uzglabāšanas metodes un dāliju uzglabāšanas knifiņus iesaka "Cālis" foruma aktīvisti: