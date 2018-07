Bagātīgai un garšīgai ražai: gurķu audzēšanas padomu ābece

Gurķu audzēšana ir vesela māksla – sākotnēji jāizvēlas sev tīkamākās šķirnes, tad nāk lielie sēšanas darbi, bet vēlāk visas rūpes jāvelta to augšanas procesam un laistīšanai. "Tavs Dārzs" no savas padomu lādes ir izcēlis dažādus padomrakstus, kuros ir viss aktuālākais ne tikai par kraukšķīgo dārzeņu audzēšanu, bet arī par slimībām, kas var piemeklēt augus.

Kamēr citi jau maijā un aprīlī lepojās ar saviem izaudzētajiem gurķīšiem uz mājokļa palodzes vai apkurināmajās siltumnīcās, citi cītīgi gaidījuši vasaru, lai tos stādītu vagās.

Šī vasara gurķiem ir diezgan liels izaicinājums, jo karstums prasa īpašu rūpi un laistīšanu. Nereti tieši sausuma periods tiek vainots pie tā, ka gurķi ir izauguši rūgti. Vairāk par to, kāpēc gurķi izaug ar rūgtenu garšu, lasi šeit. Tāpat "Tavs Dārzs" no savas pūralādes ir izcēlis vairākus padomus par gurķu slimībām, kaitēkļiem un to apkarošanu.

Ja arī tu zini vēl kādu noderīgu padomu vai knifiņu, kā izaudzēt gardus un kraukšķīgus gurķīšus, tad pastāsti par to komentāros! Vai arī sūti savu stāstu un foto e-pastā: maja@delfi.lv.

Lai aug garšīgi un kraukšķīgi gurķīši!