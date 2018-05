Miza kā sēklu pods un ne tikai: apelsīna izmantošana dārza darbos

Jā, kurš gan būtu iedomājies, ka arī dārza darbos apelsīnu mizas var palīdzēt? Apelsīnu mizas esam pieraduši izmantot dažādos atsvaidzināšanas darbos – istabas, ledusskapja, kurpju, drēbju skapja u.tml. Bet šoreiz pastāstīsim, kā tās izmantot dārza darbos. Par to, kā apelsīnu miziņas spēj darīt brīnumus, stāsta portāls "Vintage Skills for the Modern Home".

Atkritumu šķirošana vairs nav nekas jauns. Tas ir vienkāršs process, kas neprasa nedz daudz laika, nedz arī kādus speciālus resursus. Šķirojot atkritumus, galvenais ir no sadzīves atkritumiem atdalīt tos atkritumu veidus, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei. Apelsīnu mizas visbiežāk nonāk parastajā atkritumu tvertnē. Tā kā tās ir dabīgas, tad meklējām, kur tās vēl varētu izmantot. Pievieno apelsīnu mizas komposta kaudzei Daudz dzirdēts, ka komposta kaudzē citrusaugļus nedrīkst izmest, jo tārpiem tie nepatīkot. Tomēr izrādās, ka tā gluži nav patiesība – "Gardening Know How" eksperti apgalvo, mizas neko sliktu nenodarīs, tomēr tārpi tās nemēģinās pārstrādāt. Ja nolem eksperimentēt, tad ņem vērā – citrusaugļas mizas kompostā sadalās lēnām, taču procesu var paātrināt – mizas nepieciešams saplucināt pēc iespējas smalkāk. Apelsīnu mizas cīņā ar kaķiem Kaķiem nepatīk citrusaugļi. Būs nepieciešamas tikai dažas mizas, lai kaķi kādu laiku nelīstu dobēs. Apelsīnu mizas iespējams saplēst un novietot ap dobēm, bet portāla "Vintage Skills for the Modern Home" veidotāji paši izmēģinājuši un labāk iesaka smalcināšanas metodi. "Tavs Dārzs" gan atgādina, ka saldais apelsīns pats par sevi var pievilināt skudras un citus kukaiņus. Miza kā bioloģisko sēklu pods Nenomizotu apelsīnu pārgriez uz pusēm. Izņem augļa mīkstumu, nesabojājot mizas "bļodiņu". Piepildi to ar augsnes substrātu un iesēj sēkliņas. Šādi iegūsi gandrīz bezmaksas sēklu podiņu, turklāt – bioloģisku! Kad iesētais lolojums būs izdīdzis, stādi to dārzā ar visu apelsīna miziņas podiņu! Laika gaitā miza augsnē sadalīsies. Tiesa, atceries par to, ka sliekām nepatīk citrusaugļu mizas, tādēļ, ja tev šķiet, ka šogad dārzam nepieciešama tārpu palīdzība, ar šiem bioloģiskajiem "podiņiem" neaizraujies. Citrusaugļi cīņā pret odiem Šis ieteikums gan vairāk attiecas uz mums pašiem, nekā uz pašu dārzu. Ja ravē vai stādi puķes uz terases, tad iezied savu ādu ar apelsīnu vai kādu citu citrusa augli, tas atbaidīs odus. Žāvētu apelsīnu mizu izmantošana Pavasara vēsajos vakaros jau gribas pagozēties ugunskura siltumā. Ja pa rokai ir kaltētas apelsīnu miziņas, tās itin veikli var izmantot uguns iekuram. Kā no citroniem pagatavot universālu tīrīšanas līdzekli, meklē šajā rakstā.