Pieci vienkārši padomi, lai telpaugi neiznīktu un izskatītos iederīgi telpā

Ņemsim par piemēru orhideju – nav noslēpums, ka vienās mājās tās aug griezdamies, bet citur gluži vai nīkst ārā. Likumsakarīgs jautājums ir, kāpēc viens un tas pats telpaugs visur neaug vienādi, ja tiek gan laistīts, gan aprūpēts? Iespējams, telpaugs neatrodas pareizajā vietā vai tas vienkārši netiek pareizi kopts.

"Better Homes and Gardens" vēstī, ka ar šādām situācijām cilvēki saskaras visnotaļ bieži, un reizēm rodas sajūta, ka kaimiņa telpaugi ir gluži no "citas planētas". Lūk, pieci iespējamie varianti, kāpēc tavs telpaugs neizskatās tik krāšņi, ziedoši un kupli kā citiem!

Pirmkārt, pārbaudi, vai tavs telpaugs atrodas pareizajā vietā. Portālā "Tavs Dārzs" ikdienā stāstām par dažādiem telpaugiem un to kopšanas principiem, iekļaujot arī vēlamo atrašanās vietu mājvietā. Ar konkrētiem augiem un to īpatnībām iepazīsties šeit.

Paturpinot par atrašanās vietu, tās nepareiza izvēle patiešām var būt viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc telpaugs šajā vietā nav iejuties – iespējams, tam trūkst saules vai gluži pretēji – tam tās ir par daudz, un augs kalst. Šajā rakstā izlasi, kuri istabas augi pacieš nevērību un nav ļoti prasīgi.

Jau izvēloties telpaugus veikalā, vērts uzzināt, kur tiem tīk mitināties. Ja mājvietā ir tikai viens logs un uz palodzes podiņu nolikt nebūs iespējams, šādus augus vienkārši labāk neiegādāties.

Foto: Shutterstock

Varbūt vaina meklējama ne tik daudz kopšanā, cik kopējā telpas interjerā, jo ne visi telpaugi piestāv itin visām istabām. Ja vēlies telpā radīt eksotiskāku skatu, vari apsvērt kafijas kociņa audzēšanu vai pat palmveidīgus augus (ja vieta atļauj). Par to kopšanu plašāk lasi te.

Arī telpas izmēram ir nozīme. Ja viesistaba ir ļoti plaša, augs var nesniegt vēlamo rezultātu, jo uz citu, masīvo mēbeļu fona vienkārši pazudīs. Tāpat arī mazā telpā nav ieteicams likt lielizmēra telpaugus, jo tādējādi acīs kritīs ikkatrs vismazākais sīkums.

Foto: Shutterstock

Monstera ir viens no skaistākajiem lielajiem telpaugiem, kura audzēšanā arī jāzina specifiskas nianses, piemēram, jāievēro, lai augsne visu laiku būtu viegli mitra. Ja tas tiks ievērots, augs attaisnos ar savu dekorativitāti, tomēr, ja zināms, ka kādu laiku augu nevarēs aplaistīt, labāk to nedaudz iekaltēt, nevis pārlaistīt.

Pārlieku liels mitruma daudzums tam ir ļoti nevēlams, taču bez laistīšanas augam nepieciešamas arī papildu barības vielas no mēslojuma. Vēl citu noderīgu informāciju par monsteru atradīsi šajā rakstā.

Jebkuram telpaugam ir nepieciešams pielikt darbīgu roku, lai tas ne tikai izskatītos, bet patiesi justos labāk. Paturi prātā, ka putekļus nepieciešams regulāri notīrīt ne tikai tāpēc, ka šādi skats uz to būs sakoptāks, bet gan tas atvieglos auga "elpošanu" caur lapām. Tāpat atceries, ka nepieciešams reizi pa reizei pamainīt virzienu, kādā augs stāv.

Foto: Shutterstock

Ja augs savu krāšņumu zaudējis laistīšanas dēļ, pastāv tikai divi, taču kardināli pretēji varianti – telpaugs ir pārlaistīts vai nokaltēts. Atceries laiku pa laikam ielikt pirkstu augsnē un pārbaudīt mitrumu ne tikai augšpusē, bet arī iekšā. Te izlasi plašāk par pareizi telpaugu lutināšanu ar ūdeni.