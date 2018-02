Zelta likumi, kas jāievēro kaprīzo orhideju kopšanā

Orhidejas ir visai kaprīzi augi – ja kaut ko nedara tai pa prātam, ziedi nobirst, lapas novīst un visai drīz no auga paliek vien podiņa malām pāri pārliekušās lapas. Lai augs ilgtermiņā justos labi un izskatītos ilgi gluži kā tikko iegādāts, jāievēro orhidejas izvirzītās prasības.

''Serenata Flowers'' raksta, ka šie nelielie, bet vērtīgie padomi ļaus saglabāt orhideju daili ilgi, tāpēc ievēro šīs prasības un augs ne mirkli neliks vilties.

Gaisma. Viens no svarīgākajiem noteikumiem ir pietiekama dienas gaisma, tāpēc atvēli tai pēc iespējas gaišāku vietu, vislabāk uz palodzes. lapu krāsai jābūt vairāk gaiši zaļai un sulīgai, nevis tumši, tumši zaļai. Par gaismas nodrošināšanu jo īpaši jāatceras ziemas sezonā, kad ir tikai dažas stundas dienas apgaismojuma.

Tā kā orhidejas ir tropiski augi, tām patīk siltums, un arī tas ir svarīgs noteikums. +17 grādi ir pati minimālā temperatūra, kādā orhidejas jutīsies tik labi kā mājās. Augam nepatiks auksts vējš, tāpēc uzmani, vai no loga pārāk nepūš.

Nepārspīlēt ar laistīšanu – tā ir viena no panākumu atslēgām skaisti ziedošām orhidejām. Lai arī orhidejas ir prasīgas un dažreiz neizprotamas, ar laistīšanu aizrauties nevajag – pietiks, ja to darīsi ik pēc 7-12 dienām. Šis augs atšķiras arī ar to, ka ūdenim jāļauj iztecēt caur substrātu un neuzkrāties, tāpēc vienmēr nolej visu lieko ūdeni un tad liec to podiņā – augs būs uzņēmis tik daudz ūdens, cik tam vajadzīgs. Laiku pa laikam var piekopt arī mērcēšanu un laistīšanu dušā, lai ūdens tiek arī lapām. Vairāk par laistīšanas metodēm lasi šajā rakstā. Starp citu, vannasistaba ir ļoti piemērota vieta (ja tur ir dabīgais apgaismojums) orhidejām – tad vajadzēs arī reti augu laistīt, jo mitrais gaiss lutinās augu, radot tam īpaši piemērotus augšanas apstākļus gluži kā savvaļā.

Foto: Shutterstock

Mēslošana ir vēl viens būtisks noteikums – bez tā nevar cerēt uz skaistu orhideju ziedēšanu. Kas svarīgi, jāizvēlas speciālais mēslojums orhidejām, jo ne kompleksais, ne ziedošo telpaugu mēslojums nespēs augam dot to, kas tam nepieciešams. Ieteicams orhidejas mēslot reizi mēnesī. Vairāk par orhideju mēslošanu var lasīt šeit.

Pat ja augs podiņā iejuties visai labi, ik pēc diviem gadiem tas tomēr jāpārstāda, ja tas paguvis izaugt un izplesties apjomā. Kā zināt, kad laiks orhideju pārstādīt? Kad saknes jau iet pāri poda malām, tad ir pienācis tas brīdis, kad pods jau kļuvis par mazu. Noderīgus padomus pārstādīšanā atradīsi šeit.

Līdzīgi kā ar citiem augiem, kad nokniebjam noziedējušos ziedus vai iedzeltējušās lapas, arī par orhidejām aizmirst nevajadzētu – svarīgi nogriezt atmirušos ziedkātus, citādi augs patērē spēku tur, kur to nevajag. Atmirušie kāti ir brūni, sausi, un tos var droši nogriezt, lai ir iespēja augt jauniem. Kas svarīgi – kad griez ziedkātu, griezumu veic diagonāli, tad ātrāk veicināsi jauna veidošanos. Kā pareizi nogriezt kātus orhidejām, lasi šeit.

Augam jāpatērē arī daudz spēka sava svara noturēšanā, tāpēc izmanto speciālos kociņus, kas palīdz piespraust ar knaģīti smago ziedkātu. Balsts nepieciešams, lai ziedkāti neliecas pāri poda malām, nenolūzt un kā citādi netraumē augu.