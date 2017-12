Mirklis pirms nedarbiem: šķietami mierīgi kaķi pie svētku eglītes

Kad mājās ir kaķis, Ziemassvētki nav vis parasti svētki. Parasti četrkājainais draugs parūpējas par izklaidējošu performanci, pats sākdams skraidīt gar svētku simbolu un mēģinādams kādu tā rotājumu noraut no egles zariem. Lai arī daļa kaķu par egli neliekas ne zinis, daudziem tās parādīšanās mājoklī, iespējams, raisa aizdomas, tamdēļ egle rūpīgi jānopēta un jāpārbauda.

Kaķu saimnieki paši vietnē "Instagram" dalījušies ar vairākiem kadriem no svētkiem ar četrkājainajiem draugiem. Mīluļi novēroti gan zem eglītes, gan arī pie dāvanu kalniem. To var saukt arī par klusumu pirms vētras, kad kaķis mierīgi nogaida, bet pēc tam sāk savu uzbrukumu zaļajam objektam mājoklī. Pa istabu var tikt dzenātas sākotnēji eglē iekārtās bumbiņas, turklāt daļa no tām bieži vien neveiksmīgi saplīst pēc tam, kad kaķis ar ķepu tās sašūpinājis. Savukārt egle var sagrīļoties un nopurināt kaudzīti ar skujām, ko radītu kaķa straujā skraidīšana zem tās vai ap to. Ir daudz variantu, kā peļu junkuriņam pievērst uzmanību eglei.

Zemāk var aplūkot vairākas fotogrāfijas, kurās redzami kaķi un Ziemassvētku egle. Kurš kaķis izskatās visaizdomīgāk?

