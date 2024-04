Centriski liberālā vai liberāli konservatīvā (vai kā nu ir pareizi to definēt) " Jaunā Vienotība " (JV) ir bijusi dominējošs spēks Latvijas politikā teju 13 gadus. Tā sasniedza savu apogeju 10. Saeimas vēlēšanās kā "Vienotība" (V) ar 33 deputātiem, noslīdot līdz 20 mandātiem nākamajās (11., ārkārtas) Saeimas vēlēšanās, tad 12. Saeimā iegūstot 23 vietas. Gandrīz brīnumainā kārtā ar vien astoņām vietām 13. Saeimas vēlēšanās, kurās dominēja populisti, JV cēlās no politiskam kapam līdzīgas vietas un izveidoja valdību ar Krišjāni Kariņu priekšgalā.

Kariņa valdība tīri veiksmīgi izkūlās no, iespējams, lielākā līdzšinējā izaicinājuma valstij un sabiedrībai – Covid-19 pandēmijas, sākot no 2020. gada. JV tika pārvēlēta ar krietni lielāku mandātu skaitu 14. Saeimas vēlēšanās un izveidoja Kariņa otro Ministru kabinetu kopā ar Nacionālo apvienību (NA) un jauno politisko veidojumu – "Apvienoto sarakstu" (AS). Šī koalīcija sāka brukt ar prezidenta vēlēšanām 2023. gada pavasarī, un, Kariņam atkāpjoties, tika veidots jauns Ministru kabinets un nebijusi kreisi centriska koalīcija, iesaistot "Progresīvos" valdībā kopā ar Zaļo un zemnieku savienību (ZZS). Par premjeri kļuva Evika Siliņa no JV, valdības priekšgalā nonākot kā jaunākas politiķu paaudzes pārstāvei (70. gados dzimusi, kamēr Kariņš 60. gadu vidū).