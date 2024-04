"Nekādu interviju nebūs," telefona klausulē nosaka Alfrēds Rubiks, kuru 2009. gadā no partijas "Saskaņas centrs" ievēlēja Eiropas Parlamentā (EP). Atteikums piedalīties "Delfi" rīkotā aptaujā saņemts arī no Alda Kušķa, kuru EP ievēlēja no partijas "Jaunais laiks" pirmajā gadā, kad Latvija kļuva par daļu no Eiropas Savienības (ES). 2024. gada 1. maijā aprit 20 gadi kopš Latvijas iestāšanās ES. Kas ir zīmīgākais Latvijas pārstāvēto deputātu paveiktais parlamentā, kas ir ES lielākie trūkumi un kad Ukraina varētu pievienoties šai savienībai – uz šiem jautājumiem atbildēja kādreizējie Latviju pārstāvošie EP deputāti un komisārs, kas šobrīd politisko darbību nolikuši malā.