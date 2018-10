1945. gads: Vācijas kapitulācija, atombumbas pār Japānu, beidzas Otrais pasaules karš

Tādēļ mums ir vēl savs atsevišķs rēķins ar Japānu. Savu agresiju pret mūsu valsti Japāna sāka jau 1904. gadā krievu–japāņu kara laikā. Kā zināms, 1904. gada februārī, kad sarunas starp Japānu un Krieviju vēl turpinājās, Japāna, izmantodama cara valdības vājumu, negaidot un nodevīgi, bez kara pieteikšanas uzbruka mūsu valstij un deva triecienu krievu eskadrai Port-Arturas rajonā, lai izvestu no ierindas vairākus krievu karakuģus un ar to radītu savai flotei izdevīgu stāvokli. Un tā tiešām izveda no ierindas trīs pirmšķirīgus Krievijas karakuģus. Raksturīgi, ka 37 gadus pēc tam Japāna tieši atkārtoja šo nodevīgo paņēmienu attiecībā pret Amerikas Savienotajām Valstīm, kad tā 1941. gadā uzbruka Amerikas Savienoto Valstu kara jūras bāzei Perl-Harborā un izveda no ierindas virkni šīs valsts līnijkuģu. Kā zināms, karā pret Japānu Krievija toreiz cieta sakāvi. Bet Japāna izmantoja cariskās Krievijas sakāvi, lai atrautu Krievijai Dienvidu Sachalinu, nostiprinātos Kuriļu salās un tādā kārtā aizslēgtu ar atslēgu mūsu valstij austrumos visas izejas uz okeānu – tātad arī visas izejas uz padomju Kamčatkas un padomju Čuchotkas ostām. Bija skaidrs, ka Japāna sprauž sev uzdevumu atraut no Krievijas visus tās Tālos Austrumus.

Bet ar to nav izsmelta Japānas agresīvā rīcība pret mūsu valsti. 1918. gadā, pēc padomju iekārtas nodibināšanās mūsu valstī, Japāna, izmantodama Anglijas, Francijas un Amerikas Savienoto Valstu toreiz naidīgo izturēšanos pret padomju valsti un balstīdamās uz tām, – atkal uzbruka mūsu valstij, okupēja Tālos Austrumus un četrus gadus mocīja mūsu tautu, izlaupīja padomju Tālos Austrumus. Bet arī tas nav viss. 1938. gadā Japāna atkal uzbruka mūsu valstij Hasana ezera rajonā, pie Vladivostokas, ar nolūku ielenkt Vladivostoku, bet nākošā gadā Japāna atkārtoja savu uzbrukumu jau citā vietā, Mongolijas Tautas Republikas rajonā, pie Chalchin-Golas, ar nolūku ielauzties padomju teritorijā, pārraut mūsu Sibīrijas dzelzceļa maģistrāli un atgriezt Tālos Austrumus no Krievijas.