1960. gads: Āfrikas valstis atgūst neatkarību, par Latvijas brīvību ASV prezidentam raksta trimdas latvieši

Savukārt “Padomju Jaunatne” raksta par sacensību slaucēju vidū: “Lilija Kleinauska uz Liepājas rajona kopsaimniecību “Komunisma ceļš” atnāca no skolas sola un “Tūbeļu” fermā tika strādāt par slaucēju. Panākumi bija labi. Šopavasar valde Lilijai uzticēja kopsaimniecības labākās slaucējas govju grupu. “Ja Andersone izslauca pāri par 4000 kilogramu no katras govs, tad jāizslauc arī man,” apņēmās jauniete. Un tā arī apsolīja Liepājas rajona jauno pirmrindnieku salidojuma delegātiem. Tie nav bijuši tukši vārdi. Līdz 1. oktobrim Lilija caurmērā no govs izslaukusi pāri par 3000 kg piena.”