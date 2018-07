Vēl 30 citi cilvēki vecumā no desmit līdz 59 gadiem uzbrukumā ievainoti, pastāstījis Toronto policijas priekšnieks Marks Saunders.

29 gadus vecais aizdomās turētais miris apšaudē ar policiju, taču patlaban nav skaidrs, vai viņu ķērusi likumsargu raidīta lode, vai arī vīrietis izdarījis pašnāvību apšaudes laikā. Tāpat vēl nav noskaidroti uzbrucēja motīvi.

Uzbrukums notika svētdienas vakarā. Kanādas premjerministrs Džastins Trudo tviterī norādījis, ka izsaka līdzjūtību upuriem un pilsētai: "Domās esmu ar visiem, kurus ietekmējusi pagājušā naktī Toronto notikusī briesmīgā traģēdija. Vēlu visiem cietušajiem ātri atveseļoties. Cilvēki Toronto ir spēcīgi, dzīvespriecīgi un drosmīgi - un mēs jūs atbalstīsim šajā grūtajā brīdī."

My thoughts are with everyone affected by the terrible tragedy on the Danforth last night in Toronto, and may the injured make a full recovery. The people of Toronto are strong, resilient and brave - and we'll be there to support you through this difficult time.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 23, 2018