46 gadus vecais Roberts Boverss nogalinājis 11 cilvēkus, bet vēl vairākus ievainojis, liecina amatpersonu sniegtā informācija. Divi ievainotie atrodoties kritiskā stāvoklī. Apšaudē ar uzbrucēju šautas brūces ieguvuši arī četri policisti.

ASV prezidents Donalds Tramps "Twitter" paziņojis, ka cieši seko līdzi Pensilvānijas štatā notiekošajam.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2018