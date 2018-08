"Trīspusējā agresija (..) neietekmēs mūsu apņēmību atbrīvot visu Sīrijas teritoriju," pēc tikšanās ar savu krievu kolēģi Sergeju Lavrovu žurnālistiem Maskavā norādīja Mualems, acīmredzami domādams ASV, Franciju un Lielbritāniju. Pagājušajā nedēļā ASV, Francija un Lielbritānija piedraudēja, ka gadījumā, ja Asada režīms uzbrukumā Idlibai izmantos ķīmiskos ieročus, tiks dots militārs trieciens valdības spēkiem.

Valdības spēki šobrīd tiek koncentrēti ap Idlibu, kas ir vienīgā atlikusī Sīrijas province, ko ar Turcijas atbalstu kontrolē opozīcijas nemiernieki. Mualems paziņoja, ka valdības spēku galvenais mērķis ir islāmistu grupējums "Al Nusra" fronte, kas saistīts ar starptautisko teroristisko organizāciju "Al Qaeda".

Turku pozīciju stiprināšanu apliecina arī soctīklu ieraksti no Idlibas:

#Syria : a Turkish column of 15 armored vehicles arrived early this morning in the #Morek Observation Post (N. #Hama ), most forward #TSK position in Greater #Idlib . https://t.co/wnMB3HoN2h pic.twitter.com/3KakmhnEKi — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) August 29, 2018

Viņš uzsvēra, ka pieņemts lēmums sakaut šo grupējumu Idlibā, neskatoties uz iespējamo cenu. Tomēr vienlaikus ministrs piebilda, ka varasiestādes cer atgūt atlikušo nemiernieku kontrolēto teritoriju, pamatojoties uz izlīguma vienošanos. "Mēs esam gatavi pielikt jebkuras pūles, lai izvairītos no upuriem starp civiliedzīvotājiem," norādīja Mualems.

Savukārt piezīmes par Rietumiem norāda uz Sīrijas valdības apņemšanos pārņemt kontrolē arī valsts austrumu teritorijas, kuras ar ASV vadītās koalīcijas atbalstu kontrolē kurdu vadītie "Sīrijas Demokrātiskie spēki".

Tāpat koalīcijas kontrolē ir neliela teritorija Sīrijas dienvidos pie Jordānijas robežas ap Tanfas bāzi, kurā iepriekš tā apmācīja mērenos opozīcijas spēkus. Neapstiprināta informācija liecina, ka tajā parādījusies pretgaisa raķešu sistēma.

US-led coalition seems to have deployed some kind of (SAM) system, covered with a desert camo net, in Al-Tanf, Syria 📸 https://t.co/vJ1s2bkZDA pic.twitter.com/lR1KWLUKeJ— Already Happened (@M3t4_tr0n) August 30, 2018