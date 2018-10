30 gadus vecā žurnāliste tikusi nežēlīgi piekauta, izvarota un nožņaugta. Viņas līķis sestdien tika atrasts Ruses parkā netālu no Donavas, liecina policijas sniegtā informācija.

Bulgārijas iekšlietu ministrs Mladens Marinovs paziņojis, ka pagaidām nekas neliecina, ka žurnālistes slepkavība būtu saistīta ar viņas profesionālo darbību.

"Runa ir par izvarošanu un slepkavību," norādīja ministrs.

Tomēr policija ziņo, ka izmeklē visus iespējamās versijas, kas saistītas gan ar Marinovas privāto, gan profesionālo dzīvi.

Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) mediju brīvības pārstāvis Eiropā Harlems Dezīrs aicinājis rūpīgi izmeklēt Marinovas slepkavību.

Marinova bija neliela telekanāla TVN direktore un vadīja divus raidījumus, vienā no kuriem viņa intervēja pētniecisko žurnālistu Atilu Biro no Rumānijas projekta "Rise" un kolēģi no Bulgārijas portāla "Bivol.bg" Dimitaru Stojanovu. Viņi tika aizturēti septembrī uz dienvidiem no Sofijas, kur izmeklēja lietu par krāpšanos ar Eiropas Savienības (ES) fondiem.

Raidījums par Biro un Stojanovu bija pēdējais Marinovas veikums, pirms viņa tika nogalināta.

Bulgārija nav vienīgā ES valsts, kur pēdējā laikā notikušas žurnālistu slepkavības.

Maltā pagājušā gada oktobrī automašīnas sprādzienā netālu no savas mājas tika nogalināta žurnāliste un blogere Karuana-Galicija, kura atspoguļoja tā dēvēto Panamas dokumentu skandālu un citas delikātas tēmas.

Šā gada februārī Slovākijā tika nogalināts pētnieciskais žurnālists Jans Kucjaks un viņa līgava. Viņi tika nošauti savā mājā Veļka Mačā Bratislavas austrumu pievārtē. Kucjaks pētīja itāļu mafijas darbību Slovākijā un tās sakarus ar Slovākijas vadošajiem politiķiem, kā arī krāpšanu, kurā iesaistīti uzņēmēji, kuriem ir sakari ar politisko eliti.