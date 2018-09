Iepriekš Eiropas partnerus pievīla

Piešķirtais finansējums nepieciešams Eiropas lielā austrumu partnera ekonomikas stabilizācijai un strukturālo reformu atbalstam. Vienlaikus tas ir arī apliecinājums lēnai, bet ļoti nepieciešamajai cīņai ar korupciju.

"Eiropa pārliecinoši atbalsta Ukrainu tās ceļā uz ekonomisku atveseļošanos un reformām. Vienlaikus ieviešot svarīgas reformas saistībā ar makrofinansiālo palīdzību, jo īpaši cīņā ar korupciju, tai nepieciešams piepildīt savu iedzīvotāju cerības un sūtīt spēcīgu signālu saviem starptautiskajiem partneriem un investoriem," paziņoja Dombrovskis.

Ukraina 2014. gadā parakstīja Asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību ES, kas līdz ar lielāku partnerību dažādās nozarēs, īpaši ekonomikā, paredzēja Ukrainai īstenot vērienīgas valsts pārvaldes reformas. Kopš tā laika ES trīs programmu ietvaros Ukrainai piešķīrusi makrofinansiālo palīdzību aptuveni 2,8 miljardu eiro apmērā.

Pēdējā no programmām gan tā arī netika pabeigta, un Ukraina šā gada janvārī nesaņēma 600 miljonus eiro, jo nespēja uzrādīt reālu progresu vienā no tai sāpīgākajiem reformu aspektiem – cīņā ar korupciju. Ukraina kopumā neizpildīja četras politiskās saistības no 21.

Iepriekšējā palīdzības programma paredzēja, ka cita starpā Ukraina izveido centrālo kredītreģistru, izveido pretkorupcijas tiesu, kā arī ievieš citas reformas, kuru galvenais uzdevums ir panākt lielāku caurspīdību un uzticamību Ukrainas biznesa vidē un sabiedriskā sektora iepirkumos, lai veicinātu ekonomikas atlabšanu un izaugsmi. Lai gan Ukraina pati iepriekš apņēmusies šīs reformas veikt, eksperti bieži norāda uz daudzu tā dēvēto oligarhu un politisko spēku neieinteresētību likvidēt korupcijas kultūru.

ES dod otru iespēju

Ņemot vērā ES stingro nostāju, Ukraina kopš janvāra gan turpināja īstenot reformas, tostarp izveidoja kredītreģistru, un jūnijā tika apstiprināts lēmums par Ukrainas Augstākās pretkorupcijas tiesas izveidi līdz šī gada beigām.

Tas ļāva EK priekšsēdētāja vietniekam eiro un sociālā dialoga jautājumos Dombrovskim, kurš jau līdz šim strādāja ar Ukrainas makrofinansiālās palīdzības jautājumiem, ES institūcijās virzīt jaunas palīdzības programmas uzsākšanu. Jau vasarā Dombrovskis "Delfi" norādīja, ka nepieciešams atbalstīt Ukrainu, ņemot vērā, ka tajā joprojām ir sarežģīta drošības situācija, turpinās Krievijas-Ukrainas konflikts, un ekonomika tikai tagad atgriezusies pie izaugsmes. Turklāt paredzēts straujš valsts parāda apkalpošanas izdevumu pieaugums."

Šodien parakstītais līgums paredz Ukrainai līdz nākamā gada pavasarim divos maksājumos piešķirt ikreiz pa 500 miljoniem eiro vidēja un ilgtermiņa aizdevuma formā ar īpaši zemiem procentiem – ar noteikumiem, kādus citādi Ukrainai nav iespējams iegūt. Pirmo maksājumu Ukraina saņems jau šoruden, bet nākamo paredzēts piešķirt nākamā gada sākumā.

Līdzekļu saņemšanai Ukrainai jāizpilda vairāki nosacījumi, pirmkārt izpildot daļu no iepriekš neizpildītajām saistībām. Piemēram, EK turpinās sekot līdzi, vai pretkorupcijas tiesa, par kuras izveidi un darbību ir jau pieņemti likumi, patiešām sāk savu darbu un funkcionēs atbilstoši savam mērķim.

Dombrovskis "Delfi" atklāja, ka iepriekšējie noteikumi, kas Ukrainai bija jāizpilda trešās makrofinansiālās palīdzības ietvaros, ir nedaudz mainīti. Piemēram, prasība apaļkoku memorandam vairs nav tik strikta. Savukārt jau izveidotā amatpersonu elektroniskā deklarācijas sistēma ir jāpilnveido, radot arī deklarāciju pārbaudes sistēmu.

Programmas laiks ierobežots līdz 2019. gada pavasarim, jo līdz šim laikam valstī darbojas arī Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) programma. Arī SVF programmas mērķis savā būtībā ir palīdzēt valstij veikt maksājumus. SVF ir noteicis kopējo finanšu nepieciešamību un izvērtējis, no kādiem avotiem šo finansējumu iespējams sagādāt. To ņemot vērā, ES no savas puses piedāvā sniegt palīdzību miljarda apmērā.