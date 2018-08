Erdogans to pavēstīja, piedaloties divu sprādziena upuru – kādas sievietes un viņas 11 mēnešus vecā dēla – bērēs Šarkišlā, Sivasas provincē. Kā informē AFP, par sprādziena sarīkošanu tiek vainoti kurdu nemiernieki.

"Mani brāļi, jūs zināt, cik sensitīvs man ir jautājums par nāvessodu. Tiklīdz parlaments to būs pieņēmis, nav iespējams, ka es varētu to neapstiprināt – es to apstiprināšu," sērotājiem solīja Erdogans.

Prezidents apgalvoja, ka vainīgie par šo slaktiņu samaksāšot atbilstošu cenu. "Ja Dievs dos, soļi, ko mēs spersim šajā lietā, ir tuvu," viņš piebilda.

Erdogans jau iepriekš publiski paudis, ka par nāvessoda atjaunošanu būtu jārīko referendums. Tas izskanēja pēc 2016. gada neveiksmīgā militārā puča.

Turpretī Eiropas Savienība brīdinājusi, ka nāvessoda atjaunošana valstī pieliktu punktu Turcijas cerībām uz pievienošanos blokam.