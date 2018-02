Horvātijas premjers atsaucies EP priekšsēdētāja Antonio Tajāni un Priekšsēdētāju konferences uzaicinājumam uzstāsies ar uzrunu, galvenokārt, uzsverot piecgadi kopš Horvātijas uzņemšanas ES. Pēc tās sekos diskusijas ar politisko grupu līderiem un citiem deputātiem (izvēlnē pieejama latviešu valoda).

"Bija nepieciešami 25 gadi, lai Horvātija atjaunotos. Tagad tūristi veido 18% no mūsu IKP, un būtiska daļa no mūsu mantojuma ir 23 UNESCO sarakstā iekļautie objekti," Plenkovičs simboliski uzsvēra runas sākumā, ņemot vērā valsts atpazīstamību kā vienu no pēdējo gadu Eiropas populārākajiem galamērķiem, vienlaikus norādot, ka uzlabojumi joprojām tiek īstenoti arī ekonomikas un politikas jomās.

Pirms 25 gadiem demokrātija bija tikai sapnis, viņš stāstīja, uzsverot, ka tagad valsts apzinās priekšrocības, ko tā saņem kā ES dalībvalsts.

Tomēr Horvātijas premjers aicināja visiem kopīgi arī šobrīd turpināt strādāt pie kopīgas Eiropas politikas izstrādes, lai "mūsu pilsoņi nenovēršas un nekļūst naidīgi pret Eiropas Savienību". Viņš uzsver, ka visām ES institūcijām uzskatāmi jādemonstrē, ka tās darbojas visu pilsoņu vārdā un labā.

Parlamentāro debašu ciklā reizi mēnesī plenārsesijās viesosies viens vai divi ES dalībvalstu premjeri, lai diskutēti par politiskā un ekonomiskā bloka nākotni. Kā pirmais janvārī parlamentā uzstājās un debatēja Īrijas premjers Leo Varadkars.