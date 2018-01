Tas ir pietiekami auksts, lai reģionā sastopamās zaļās iguānas, kas ir aukstasiņu dzīvnieks, paliktu mazkustīgas un sastingtu.

Speciālisti gan skaidro, ka iguānas nav beigtas, bet ir vienkārši sastingušas un atkal sāks kustēties, sasilstot saulē. Iedzīvotāji tiek brīdināti, ka nevajag dzīvniekus pašiem aiztikt un pārvietot siltumā, jo sasilstot tie var sajusties apdraudēti un iekost "glābējam".

Aukstums ietekmējis ne tikai iguānas. Biologi glābj jūras piekrastē dreifējošus ūdens bruņurupučus, kuri arī zemās temperatūras dēļ palikuši stīvi, skaidro CBS. Taču nekādu iguānu glābšanas akciju dabas uzraugi neplāno.

Zaļas iguānas Floridā ir invazīva suga, kas rok alas, tādā veidā bojājot infrastruktūru. Šie rāpuļi var izaugt līdz 1,5 metriem gari, bet to izkārnījumi var saturēt bīstamās salmonellas baktērijas.

Savvaļas dabas pārvalde ir sākusi izglītot māju saimniekus un īpašumu apsaimniekotājus par to, kā ķert iguānas un kontrolēt to populāciju. Vieglāk noķerami rāpuļi ir tieši aukstā laikā, norāda speciālisti.

Tikmēr ASV ziemeļaustrumos plosās ziemas vētra, ka izraisījusi satiksmes haosu, ziņo raidsabiedrība BBC. Bostonā uzsnigusi līdz pat 45 centimetrus bieza sniega sega un daudz kur iestājies sals. Stihija prasījusi vismaz 17 dzīvības.