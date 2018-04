Foto: Amerikāņu patruļas un jaunās pozīcijas kurdu kontrolētajā Menbižā

Abi novērošanas posteņi, kurus Turcijas ziņu aģentūra dēvē par militārajām bāzēm, atrodoties nepilnus 10 kilometrus no turku spēku kontrolētās Sīrijas teritorijas – abas netālu no Dadatas ciema uz ziemeļiem no Menbižas. ASV un Krievijas spēki kurdu kontrolētajā Menbižā pirmoreiz ienāca pirms vairāk nekā gada, lai atturētu Turcijas armiju un tās sabiedrotos no plašākām sadursmēm ar kurdu spēkiem.

Gan SDF, gan Turcija tobrīd šajā reģionā piedalījās aktīvās cīņās pret "Daesh", taču pa laikam iesaistījās arī savstarpējās apšaudēs. Tiek uzskatīts, ka Turcija Sīrijā uzsāka kampaņu pret "Daesh" un pērn ieņēma Bābas pilsētu tikai tādēļ, lai nepieļautu kurdu kontrolēto teritoriju apvienošanos, tiem padzenot džihādistus.

Politiskajai situācijai citās Sīrijas daļās mainoties, Krievijas spēki pameta Menbižu un cita starpā izveidoja buferzonu SDF kontrolētajā Afrīnā, tādējādi atturot Turciju no iebrukuma tajā. Tomēr šī gada sākumā situācija atkal mainījās – tie pēkšņi vēsturisko kurdu apdzīvoto teritoriju pameta, un pēc dažām dienām Turcija un tās apbruņotie Sīrijas opozīcijas grupējumi iebruka Afrīnā. Operācija "Olīvas zars" noslēdzās pēc aptuveni diviem mēnešiem, marta otrajā pusē, un Turcijas prezidents Radžeps Tajips Erdogans draudēja, ka nākamais mērķis ir Menbiža.

Lai gan ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka ASV spēki, kuri apmēram 2000 vīru sastāvā atrodas SDF kontrolētajos Sīrijas austrumu apgabalos, valsti drīzumā pametīs, patlaban uz Menbižu nosūtīti aptuveni 350 speciālo uzdevumu vienību karavīri, atsaucoties uz analītiķu novērojumiem, ziņo AFP. Viņi izveidojuši minētos novērošanas posteņus, kā arī dodas ikdienas patruļās, lai atturētu turku uzbrukumu kurdu kontrolētajām teritorijām. ASV un citu rietumvalstu līderi kurdus vairākkārt dēvējuši par lielāko sabiedroto reģionā un uzticamāko sauszemes spēku pret "Daesh".

Īsi pēc Trampa paziņojuma, ka ASV drīzumā atsauks spēkus no Sīrijas, par armijas nosūtīšanu uz Sīriju SDF atbalstam savukārt pavēstīja Francijas prezidents Emanuels Makrons. Viņa solījumu atbalstīt kurdus, Erdogans nosodījis, kā arī nosaucis par nelikumīgu.

Turcija, kas pret kurdu pašnoteikšanās tiesībām savā zemē cīnās jau vairākus gadu desmitus, iebilst pret jebkādām kurdu pašnoteikšanās formām arī tās pierobežā Sīrijā. SDF vadošais spēks ir kurdu "Tautas pašaizsardzības vienības" (YPG), kuras ir cieši saistītas ar Turcijā par teroristisku organizāciju uzskatīto "Kurdistānas strādnieku partiju" (PKK). Dažu iepriekšējo gadu laikā kaujās ar PKK Turcijas armija iznīcinājusi vairāku pilsētu kvartālus arī pašā Turcijā.