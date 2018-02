Trešdien, 21. februāri, netālu no Peru dienvidu provinces Kamanas avārijā no klints nobrauca divstāvu autobuss, vēsta "ABC News".

Policija skaidro, ka nelaimes gadījumā bojā gājuši vismaz 44 cilvēki un vēl ap 11 ievainoto. Policijas priekšnieks Džordžs Kastillo atzīst, ka daudzu ievainoto stāvoklis ir smags.

Autobuss nobraucis no aptuveni 200 metru augstas klints Peru dienvidos.

Negadījuma apstākļi vēl nav precizēti, bet policija šobrīd vaino slikto ceļa stāvokli.

Jau ziņots, ka 2. janvārī Peru pēc sadursmes ar kravas automašīnu otrdien Panamerikas šosejas tā dēvētajā Sātana līkumā (Curva del Diablo) no klints okeāna krastā nogāzies pasažieru autobuss, nogalinot vismaz 48 cilvēkus.

Autobuss nogāzies no aptuveni 100 metrus augstas klints nepilnus 50 kilometrus uz ziemeļiem no galvaspilsētas Limas. Transportlīdzeklis nokritis uz jumta Klusā okeāna piekrastes smiltīs. Lai gan precīzs autobusā bijušo cilvēku skaits nav nosaukts, no mediju ziņām noprotams, ka vismaz seši pasažieri ir izdzīvojuši un smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā.