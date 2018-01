Autobuss nogāzies no aptuveni 100 metrus augstas klints nepilnus 50 kilometrus uz ziemeļiem no galvaspilsētas Limas. Transportlīdzeklis nokritis uz jumta Klusā okeāna piekrastes smiltīs. Lai gan precīzs autobusā bijušo cilvēku skaits nav precizēts, no mediju ziņām noprotams, ka vismaz seši pasažieri ir izdzīvojuši un smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā.

Šis ceļa posms pazīstams kā viens no bīstamākajiem valstī galvenokārt vējaino apstākļu dēļ. Augstā krasta, kā arī paisuma dēļ arī glābšanas operācija šajā vietā ir apgrūtināta. Cietušos un mirušos no negadījuma vietas bijis iespējams aizvest tikai ar trošu sistēmām un helikopteru, un glābēji darbus uz nakti pat bijuši spiesti pārtraukt, lai tos atsāktu trešdienas rītā.

Ņemot vērā, ka ceļu satiksmes negadījums noticis pēc sadursmes ar kādu citu transportlīdzekli, pēc kā autobusa šoferis zaudējis kontroli, uzsākta notikušā izmeklēšana.