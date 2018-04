Noskaidroti arī 320 finanšu piesaistītāji, kas pamatā bijuši bāzēti Turcijā un Lībijā. Viņi pārskaitījuši naudu tālāk džihādistiem. Pēc ASV 2001. gada 11.septembra teroristu uzbrukumiem arvien biežāk tikuši rīkoti terorakti, kuru izmaksas bijušas salīdzinoši nelielas. Pēdējos gados "Daesh" sekotāji uzbrukumos, lai nogalinātu cilvēkus, izmanto pat tikai automašīnas un automātiskos ieročus.

Atbilstoši Molēna aplēsēm 2015. gada janvāra uzbrukumi Parīzē žurnāla "Charlie Hebdo" redakcijai un ebreju lielveikalam varētu būt izmaksājuši 25 000 eiro. "Daesh" teroristu uzbrukums Parīzē tā paša gada novembrī koncertzālei "Bataclan" un citiem mērķiem varētu būt izmaksājis 80 000 eiro, viņš sacīja.

"Islāma valsts" ienākumi ik gadu no 2014. līdz 2016. gadam varētu būt viens miljards dolāru, šonedēļ žurnālistiem sacīja Francijas prezidenta administrācijas pārstāvis. Pamatā finanses iegūtas no vietējiem nodokļiem, naftas tirdzniecības un laupīšanas, bet krietni mazāka summa no ārvalstu donoriem.

Francijas amatpersonas bažījas, ka nauda var tikt pārskaitīta no Sīrijas un Irākas, lai teroristu organizāciju atjaunotu. "Tā ir tikusi pārvietota, vismaz daļēji. Tā iespējams kaut kur ir," sacīja amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma. "Šie grupējumi ir ļoti izveicīgi attiecībā uz sarežģītu tehniku izmantošanu, lai pārvietotu finanšu resursus."

"Daesh" vēl nesen kontrolēja plašas teritorijas Sīrijā un Irākā, arī vairākas lielas pilsētas, kur centās ieviest viduslaiku sunnītu paražas, pasludināja tur "kalifātu" un pastrādāja neskaitāmas asinsstindzinošas zvērības. Aktivizējoties operācijām pret "Islāma valsti", grupējums tagad zaudējis teju visas agrākās teritorijas. Grupējums cenšas nostiprināties arī Lībijā un Afganistānā, kā arī uzņēmies atbildību par teroraktiem Eiropā.