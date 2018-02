Lidmašīna "Anotonov Аn-148" izlidojusi no Maskavas Domodedovas lidostas uz Orsku, bet neilgi pēc tam pazudusi no radaru ekrāniem. Lidmašīna nogāzusies Ramenskas rajonā, netālu no Arguncevas.

Uz lidmašīnas klāja atradies 71 cilvēks – 65 pasažieri un seši apkalpes locekļi, precizē Krievijas ziņu aģentūra "Interfax".

Krievijas mediji, atsaucoties uz izmeklētāju un varas iestāžu sacīto, ziņo, ka visi lidmašīnā esošie cilvēki gājuši bojā. Negadījuma vietā arī atrasts viens lidojumu datu reģistrators.

Flight #6W703 took off from Moscow at 11:22 UTC time and 5 minutes later we tracked it descenting with 3300 feet per minute before the signal was lost. pic.twitter.com/6Bt5rCiKlm— Flightradar24 (@flightradar24) February 11, 2018