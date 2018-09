Pēc tam, kad Itālijas premjera vietnieks un Iekšlietu ministrs Mateo Salvini (attēlā pa kreisi) migrantus no Āfrikas pagājušās nedēļas izskaņā Vīnē notikušajā Eiropas Savienības ministru sanāksmē nodēvēja par "jaunajiem vergiem", Luksemburgas ārlietu ministrs Žans Aselborns (attēlā pa labi) viņa izvēlēto leksiku pielīdzinājis "30. gadu fašistu tonim".

Abi ministri diskutējuši par migrāciju, un vārdu apmaiņa kļuvusi asa, kad Aselborns norādījis, ka Eiropai kopumā migrācija ir nepieciešama, lai aizvietotu novecojošo Eiropas sabiedrību.

Salvini tūlītēji paziņojis, ka tas parāda, ka Luksemburga vēlas "jaunus vergus to bērnu aizvietošanai, kuru mums nav" tā vietā, lai palīdzētu itāļiem veicināt dzimstību. Aselborns iesaucies: "Merde alors!" (necenzēts franču valodas izsauciens, kam latviešu valodā pielīdzināms "nolādēts!"), un paziņojis, ka Salvini teiktais "iet par tālu".

Itāļu ministrs jau pēc tikšanās tviterī paziņoja, ka Luksemburga ir "nodokļu paradīze, kas nevar mācīt Itāliju". Aselborns nepalika atbildi parādā, un intervijā vācu medijiem pielīdzināja Salvini teikto "30. gadu fašistu tonim". "Salvini izmanto naida un dalīšanas valodu," vēlāk medijam "Politico" jau politkorektāk norādījis Luksemburgas ministrs.

Vārdu apmaiņas rezultātā Salvini piedāvāja Luksemburgai uzņemt visus Eiropā iebraukušos patvēruma meklētājus, ja Aselbornam "tik ļoti patīk imigranti".

Itālija, kura ilgus gadus bijusi viena no lielākajām bēgļu uzņēmējām no Tuvajiem Austrumiem un Āfrikas valstīm, kopš Salvini pārstāvētās "Līgas" nākšanas pie varas slēgusi ostas Vidusjūrā migrantus izglābušajiem kuģiem. Viņa partijas nostāja raisījusi diskusijas starp Eiropas Savienības valstīm par to, kā steidzami rast ilgtspējīgu risinājumu migrācijas problēmai. Šonedēļ diskusijas turpināsies Austrijā.