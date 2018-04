Šāds pavērsiens bija visai negaidīts, ņemot vērā ciešās saiknes, kas līdz šim raksturoja abu valstu līderu attiecības. Makrons nosodīja nacionālismu un izolacionismu, sakot, ka tas apdraud globālo labklājību, ziņo "BBC".



Makronam bija izdevies nodibināt ciešu saikni ar ASV prezidentu – viņš ir pirmais ārvalstu līderis, kurš Donalda Trampa administrācijas laikā ir ieradies uz valsts vizīti. Par spīti šķietamajai draudzībai, Makrona uzruna Kongresā demonstrēja, ka Parīzes un Vašingtonas redzējums par vairākiem starptautisko attiecību jautājumiem ir diametrāli atšķirīgs.

"Izolacionisms un nacionālisms var būt vilinošs, kā pagaidu instruments, ar kuru mazināt mūsu bailes. Tomēr durvju aizvēršana uz pasauli neapstādinās pasaules evolūciju, tā nevis dzēsīs, bet gan palielinās mūsu iedzīvotāju bailes," norādīja Makrons. Francijas prezidents atzīmēja, ka ASV izveidoja multilaterālismu un ka tagad tās pienākums ir to izgudrot no jauna.

Tāpat Makrons pievērsās arī klimata pārmaiņām un Irānas kodolvienošanās jautājumam. "Tā ir taisnība, ka pašreizējā Irānas kodolvienošanās nerisina visas problēmas,"atzina Makrons, "bet mums nevajadzētu no tās atteikties, ja nespējam to aizvietot ar ko saturīgu." Runājot par klimata pārmaiņām, Francijas prezidents bija tiešs: "Strādāsim kopā, lai padarītu mūsu planētu par varenu. [Pašlaik] mēs to iznīcinām. Planēta B nepastāv." Makrons pauda pārliecību, ka kādu dienu ASV atkal kļūs par Parīzes līguma dalībvalsti, raksta "Reuters".

Savā vizītē Vašingtonā Emanuels Makrons demonstrēja filigrānas prasmes politiskajā spēlē, kas izrādījusies par grūtu vairākiem pasaules līderiem – Donalda Trampa uzticības un apbrīnas iemantošanā. Tā vietā, lai turpinātu uzņemto kursu un stiprinātu saites ar ekstraordināro ASV prezidentu, Makrons izvēlējās taktiku, kuru daudzi dēvētu par, maigi izsakoties, avantūrisku – stāties pretī Trampa politikas pamatuzstādījumiem. Vienlaikus, uzrunas saturs apliecina Makrona drosmi un vēlmi pozicionēt sevi, kā vadītāju, kuram ir skaidra vīzija par to, kādā pasaulē viņš vēlas dzīvot pat, ja tas konfrontē ar būtiska partnera – Amerikas Savienoto Valstu – vīziju un īstenoto politiku.