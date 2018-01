Ķirurgs kapteinis Džollijs, glābjot karavīru dzīvības, strādāja šausmīgos apstākļos, norāda medijs. Tomēr, neskatoties uz to, tikai trīs no 580 ievainotajiem britu karavīriem mira ievainojumu dēļ. No Džolija aprūpē esošajiem pacianētiem nemira neviens.

Folklendu kara veterāns Saimons Vestons šo ķirirgu nodēvējis par "neticamu vīru".

"Bez viņa organizatoriskajām prasmēm ķirurgi un mediķi nekad nebūtu spējuši funkcionēt. Es pateicos viņam par manas dzīvības un daudzu citu dzīvību glābšanu," BBC stāstīja Vestons.

"Tā ir traģēdija ikvienam, kas viņu pazīst, un vislielākā traģēdija viņa ģimenei," viņš atzīst.

"Kā mediķi, mēs neesam varoņi, mēs vienkārši darām savu darbu, bet viņš paveica savu darbu neticami labi un ir iedvesmojis manu paaudzi," stāsta cits kara veterāns un ķirurgs Antonijs Lamberts.

1982. gada 2. aprīlī Argentīnas militārā hunta sarīkoja iebrukumu Folklenda salās. Lai šo teritoriju atgūtu, Lielbritānijas toreizējā premjerministre Mārgareta Tečere uz turieni nosūtīja karafloti.

Bruņotais konflikts ilga 74 dienas un noslēdzās 14. jūnijā ar Argentīnas spēku kapitulāciju.

Folklendu karā krita 649 argentīniešu karavīri un 255 briti.