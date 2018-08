Itālijas valdība ieņēmusi stingru nostāju migrācijas jautājumā, atsakoties savās ostās uzņemt kuģus ar migrantiem, ja migrantus uzņemt nepiekritīs arī citas ES valstis. Jautājums apdraud ES flotes operāciju "Sophia", kas izvērsta cīņai ar cilvēku kontrabandu Lībijas piekrastē. Kad operācija tika uzsākta 2015.gadā, dalībvalstis vienojās, ka visi operācijas kuģos uzņemtie migranti jānogādā Itālijā. Operāciju paredzēts turpināt līdz gada beigām.

Itālija tagad pieprasa, lai noteikumos tiktu veiktas izmaiņas, pretējā gadījumā draudot slēgt savas ostas operācijas "Sophia" kuģiem. Bijusī Itālijas ārlietu ministre Mogerīni skaidroja, ka migrācijas plūsmu pārzināšana viens no ES kopīgajiem, nevis kādas atsevišķas valsts jautājumiem.

"Tāpēc mums jūrā ir ES operācija, un tāpēc es uzskatu, ka, pat ja tās ir ļoti sarežģītas diskusijas, būtu pareizi, ja dalībvalstis šajā ziņā apsvērtu lielākas atbildības uzņemšanos," pirms ceturtdien Vīnē gaidāmajām neformālajām sarunām sacīja augstā pārstāve.

Vācijas aizsardzības ministre Urzula fon der Leiena skubināja Itāliju neapdraudēt operāciju "Sophia". "Tas ir arī jautājums par ticamību Eiropas misijai un spējai uz to paļauties. Mēs to padarījām par realitāti. To paredzēts turpināt līdz gada beigām, un tai ir jāturpinās līdz gada beigām," sacīja ministre.