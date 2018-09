Vairākiem pasažieriem lielā spiediena dēļ sāka asiņot deguns un ausis, parādījās galvassāpes.

Lidojums "9W 697" no Mumbajas uz Džaiparu atgriezās lidostā īsi pēc pacelšanās gaisā.

Lidmašīna "Boeing 737", kurā tika pārvadāti 166 pasažieri, veiksmīgi nolaidās. Uzreiz pēc piezemēšanās pasažieriem, kuri sūdzējās par sāpēm vai deguna asiņošanu, tika sniegta pirmā palīdzība.

Medijs skaidro, ka līdz brīdim, kad tiks noskaidroti precīzi notikušā apstākļi, lidmašīnas apkalpes komanda no darba ir atbrīvoti.

Panic situation due to technical fault in @jetairways 9W 0697 going from Mumbai to Jaipur. Flt return back to Mumbai after 45 mts. All passengers are safe including me. pic.twitter.com/lnOaFbcaps— Darshak Hathi (@DarshakHathi) September 20, 2018