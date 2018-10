Šā gada Nobela prēmija ekonomikā piešķirta ASV zinātniekiem Viljamam Nordhausam un Polam Romeram par klimata pārmaiņu un tehnoloģisko inovāciju ietekmes integrēšanu makroekonomiskajā analīzē, pirmdien paziņojusi Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija.

77 gadus vecajam Nordhausam prēmija piešķirta "par klimata pārmaiņu integrēšanu ilgtermiņa makroekonomiskajā analīzē", bet 62 gadus vecajam Romeram - "par tehnoloģisko inovāciju integrēšanu ilgtermiņa makroekonomiskajā analīzē", teikts akadēmijas paziņojumā.

Jeila universitātes profesors Nordhauss un Ņujorkas Universitātes Sterna biznesa skolas profesors Romers, kurš no 2016.gada oktobra līdz šā gada janvārim bija Pasaules Bankas galvenais ekonomists, "pievērsušies dažiem no mūsu laika fundamentālākajiem un aktuālākajiem jautājumiem par to, kā mēs veidojam ilgtermiņa ilgtspējīgu izaugsmi", norādījusi akadēmija.

Tā uzsvērusi, ka Nordhauss un Romers "būtiski paplašinājuši ekonomiskās analīzes mērogu, konstruējot modeļus, kas paskaidro, kā tirgus ekonomika mijiedarbojas ar dabu un zināšanām".

Nordhauss un Romers dalīs Nobela prēmiju ekonomikā, kas šogad ir deviņi miljoni zviedru kronu (860 000 eiro).

Nobela prēmija ekonomikā tiek piešķirta kopš 1969.gada, un laureātu vidū dominē ASV universitāšu pārstāvji.