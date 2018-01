Nogrimis degošais naftas tankkuģis, kas vairāk nekā pirms nedēļas sadūrās ar kravas kuģi netālu no Ķīnas krastiem, vēsta raidsabiedrība BBC.

32 cilvēki, kas sākotnēji uzskatīti par pazudušiem, tagad pasludināti par bojā gājušiem.

Jau ziņots, ka sadursme notikusi 6. janvārī aptuveni 296 kilometrus no Šanhajas, kur ir Jandzi upes ieteka jūrā. Sadursme rezultātā tankkuģis "Sanchi" aizdedzies un sasvēries uz labo pusi.

Sadursmes dēļ tika zaudēti kontakti ar kuģa apkalpi. Visi pazudušie – 30 Irānas un divi Bangladešas pilsoņi – ir Panamā reģistrētā tankkuģa "Sanchi" apkalpes locekļi.

274 metrus garais kuģis vedis 136 000 tonnu naftas no Irānas uz Dienvidkoreju. No otra avārijā iesaistītā kuģa – Honkongā reģistrētā "CH-Crystal" – evakuēts 21 cilvēks. Preču kuģis uz Ķīnu no ASV vedis pārtikas preces.