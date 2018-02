Līdz ar džihādistu grupējuma " Daesh " ("Islāma valsts") sakāvi ASV sākušas no Irākas izvest tur dislocētos karavīrus un bruņojumu, pavēstīja ASV vadītās koalīcijas bāzē Irākā strādājošie Rietumu līgumstrādnieki.

ASV karavīri, bruņojums un iekārtas tiek pārvesti no Irākas uz Afganistānu. Aizvadītajā nedēļā lidmašīnās Irāku katru dienu pametuši vairāki desmiti ASV karavīru.

ASV vadītā koalīcija panākusi vienošanos par to, lai pirmo reizi kopš starptautiskās pretdžihādistu operācijas uzsākšanas pirms trim gadiem tiek samazināts karavīru skaitu Irākā, ziņu aģentūrai "The Associated Press" sacīja divas irākiešu amatpersonas.

Irāka decembrī pasludināja uzvaru pār "Daesh", kad tās spēki vairāk nekā trīs gadus bija cīnījušies pret šo grupējumu valsts ziemeļos un rietumos.

"Daesh" vēl nesen kontrolēja plašas teritorijas Sīrijā un Irākā, arī vairākas lielas pilsētas, kur centās ieviest viduslaiku sunnītu paražas, pasludināja tur "kalifātu" un pastrādāja neskaitāmas asinsstindzinošas zvērības.

Aktivizējoties operācijām pret "Daesh", grupējums tagad zaudējis teju visas agrākās teritorijas.

Grupējums cenšas nostiprināties arī Lībijā un Afganistānā, kā arī uzņēmies atbildību par teroraktiem Eiropā.