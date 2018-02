Putina 'pavāra' interneta troļļu komanda: kas ir 13 ASV apsūdzētie krievi

Apsūdzība koncentrējas uz bēdīgi slaveno Sanktpēterburgas "Interneta pētījumu aģentūru", kas pazīstama kā Kremļa propagandas "troļļu ferma", kurā simtiem darbinieku dienas un nakts maiņās internetā izplata Putin valdībai tīkamu notikumu interpretāciju un komentārus.

Prigožins tiek uzskatīts par visas Krievijas troļļu armijas vadītāju un finansētāju. Viņa kompānijas "Concord Management and Consulting", kā arī "Concord Catering" finansējušas ASV 2016. gada prezidenta vēlēšanu ietekmēšanas kampaņu, vienā gadījumā atvēlot darbinieku mēnešalgām 1,25 miljonus dolāru, secināts Millera izmeklēšanā.

Apkopojam galveno informāciju par Prigožinu un pārējiem apsūdzētajiem.

Jevgēnijs Prigožins

Putina tuvākā loka oligarhs, kurš tiek uzskatīts par galveno "Interneta pētījumu aģentūras" 2014. gadā sāktās ietekmēšanas kampaņas finansētāju. Mērķis bijis uzbrukt ASV, traucējot valdības likumīgās funkcijas, uzskata izmeklētāji.

Krievijas opozicionārs Aleksejs Navaļnijs ir norādījis, ka Prigožins pie turības ticis pateicoties ciešajām saitēm ar Putinu.

Pirms kļūšanas par "Putina pavāru" Prigožins deviņus gadus pavadīja cietumā, kur nokļuva par ar organizēto noziedzību saistītiem pārkāpumiem, tostarp krāpšanu un laupīšanu, rakstīja portāls "Meduza".

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Pēc tam viņš pievērsās ēdināšanas biznesam. Prigožina draudzība ar Putinu sākusies 2001. gadā, kad prezidents pusdienojis Prigožina vadītā restorānā.

Nostiprinot attiecības sākumā ar Putina šoferi un miesassargu, viņš pamazām kļuvis par Putina "galma ākstu", kurš izklaidē viesus ar savu stāstnieka talantu un jautrību, rakstīja izdevums "Forbes".

Pakāpeniski Prigožins kļuvis par galveno Putina ballīšu organizētāju, kurš personīgi izstrādā ēdienkartes un pasniedz maltītes. 2003. gadā viņš organizēja Putina dzimšanas dienas svinības, raksta "Forbes". Kopš tā laika viņš iesaukts par "Putina pavāru".

2016. gadā Prigožina vārds izskanēja, kad viņš vērsās tiesā pret "Google" un citām interneta kompānijām par to attiekšanos izņemt no tīmekļa informāciju par viņu, ziņoja "The Moscow Times".

Mihails Bistrovs

Bistrovs līdz 2016. gada decembrim vadījis "Interneta pētījumu aģentūru". Pēc ASV prezidenta vēlēšanu noslēgšanās viņa vārda parādījās saistībā ar citu "troļļu fermu" "Glavset", kura reģistrēta vienā adresē ar jau zināmo aģentūru Savuškina ielā 55 Sanktpēterburgā.

ASV senāta decembra ziņojumā par Krievijas darbībām sociālajos tīklos un to ietekmi uz ASV nacionālo drošību, "Glavset" tika nodēvēts par "Interneta pētījumu aģentūras" pēcteci.

Mihails Burčiks

Izpilddirektors Burčiks bijis otrs svarīgākais "troļļu fermas" priekšnieks aiz Bistrova. Burčiks aģentūrai pievienojies 2013. gadā un spēlējis galveno lomu personāla un pret ASV vērstās kampaņas vadīšanā, teikts apsūdzībā.

Aleksandra Krilova

Trešā svarīgākā persona Prigožina finansētajā troļļu iestādē. 2014. gadā viņa ar nepatiesi norādītu pamatojumu ceļojusi uz ASV, lai ievāktu informāciju plānotajai operācijai, teikts apsūdzībā.

Anna Bogačeva

Atšķirībā no augstāk uzskaitītajiem Bogačeva bijusi mazāk vadītāja, bet vairāk datu speciāliste. Viņa strādājusi ar tulkojumiem un pārraudzījusi datu analīzi. Arī viņa ar viltus ieganstu ceļojusi uz ASV, lai iegūtu informāciju.

Sergejs Polozovs

Saskaņā ar apsūdzību Polozovs bijis komandas IT eksperts, kurš sagatavojis ASV serverus un aprīkojumu, lai slēptu patieso komandas darbošanās vietu Krievijā.

Marija Bojda

Bojda "Interneta pētījumu aģentūrā" strādājusi gadu. Viņa vadījusi "tulkošanas projektu" un veikusi vairākus citus uzdevumus, liecina Millera vadītās izmeklēšanas rezultāti.

Roberts Bojda

Roberts Bojda troļļu aģentūrā strādājis gadu no 2013. gada novembra līdz 2014. gada oktobrim – tāpat kā Marija Bojda. Viņš bijis "tulkošanas projekta" vadītājas vietnieks. Projektā 2016. gadā tikuši nodarbināti vairāk nekā 80 cilvēki, kas novēroja, publicēja un papildināja ASV auditorijai paredzēto saturu.

2014. gadā Bojda, Krilova, Bogačeva un vairāki citi mēģinājuši iekļūt ASV "personīgu iemeslu dēļ", cerot noslēpt faktu, ka viņi visi ir strādājuši "Interneta pētījumu aģentūrā". Kamēr Krilovai un Bogačevai izdevās iekļūt valstī un apmeklēt astoņus štatus, Bojda vīzu nesaņēma un ieceļot nevarēja, secinājuši izmeklētāji.

Džejhuns Aslanovs

Aslanovs pēc Bojdas pārņēma "tulkošanas projekta" vadību. Saskaņā ar apsūdzību viņam bijušas arī tiešas finansiālas saites ar Prigožinu. Aslanovs bija firmas "Azimut LLC" ģenerāldirektors – šis uzņēmums izmantots naudas pārsūtīšanai starp "Concord" un "Interneta pētījumu aģentūru". Aslanovam izvirzīta apsūdzība par sazvērestību veikt interneta un banku krāpšanu.

Sociālo mediju operatori

Par sociālo mediju operatoriem Vadimu Podkopajevu, Gļebu Vasiļčenko, Irinu Kaverzinu un Valdimiru Venko ir zināms maz. Viņi visi darbojās ar satura novērošanu un publicēšanu sociālajos tīklos. Podkopajevs un Vasiļčenko "Interneta pētījumu aģentūrai" pievienojušies 2014. gadā. Vasilčenko arī esot uzdevies par ASV organizāciju pārstāvi.

Kaverzina un Venko darbojušies ka sociālo mediju satura tulki, tāpat vadot arī vairāku "ASV personu" profilus internetā. Kaverzina kādā e-pastā savai ģimenei rakstījusi, ka ir veidojusi attēlus un ierakstus, ko amerikāņi uzskatījuši par pašu ļaužu veikumu.

"Interneta pētījumu aģentūra" un šīs personas apsūdzētas arī par svešu identitāšu zagšanu.

"Interneta pētījumu aģentūras" troļļi sociālajos tīklos izlikās par sociālajiem un politiskajiem aktīvistiem, kā arī katru mēnesi reklāmās tērēja tūkstošiem dolāru, lai izplatītu savu veidoto saturu, teikts apsūdzībā.