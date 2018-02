Toaders, kurš ir kreisās Sociāldemokrātiskās partijas (PSD) biedrs, sacīja, ka Laura Kodruca Keveši ir "kaitējusi [Rumānijas] tēlam" ārzemēs un esot "autoritāra". "Nevar pieļaut to, ka cīņa pret korupciju slēptu antikonstitucionālu, nelikumīgu un apmelojošu izturēšanos pret amatpersonām valsts institūcijās," ministrs paziņoja preses konferencē.

Keveši kā DNA galvenā prokurore pēdējos gados ir palīdzējusi saukt pie atbildības korumpētus ierēdņus vienā no Eiropas Savienības (ES) korumpētākajām valstīm. 44 gadus vecā Keveši ar to ir ieguvusi ietekmīgus ienaidniekus, jo daudzi no notiesātajiem ir valdošās PSD biedri vai tuvi šai partijai.

Tieslietu ministra paziņojums ceturtdienas vakarā izprovocēja apmēram 2000 Keveši atbalstītāju iziešanu demonstrācijās Bukarestē un citās pilsētās, kā arī opozīcijas partiju neapmierinātību.

Galīgais lēmums par Keveši atlaišanu tomēr ir atkarīgs no labēji centriskā valsts prezidenta Klausa Johannisa, kurš ceturtdien paziņoja, ka ir apmierināts ar DNA darbu.