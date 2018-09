"Pamatojoties uz izlūkošanas datu kopumu, valdība secinājusi, ka abas policijas minētās personas (..) ir Krievijas militārā izlūkdienesta, kas pazīstams arī kā GRU, virsnieki," informējot parlamenta deputātus, norādīja Meja. "Tādējādi tā nav bijusi patvaļīga operācija. Gandrīz droši, ka tā ārpus GRU apstiprināta arī augstākajā Krievijas valsts līmenī," piebilda premjerministre.

Kā ziņots, Lielbritānijas prokuratūra izvirzījusi apsūdzības diviem Krievijas pilsoņiem par Skripaļa un viņa meitas Jūlijas saindēšanu ar nervus paralizējošo vielu "Novičok". Prokuratūra trešdien paziņoja, ka Aleksandrs Petrovs un Ruslans Boširovs aizmuguriski apsūdzēti par sazvērestību pastrādāt slepkavību, slepkavības mēģinājumu un nervus paralizējošās vielas "Novičok" izmantošanu.

Reaģējot uz Lielbritānijas prokuratūras apsūdzībām, Krievija jau paziņojusi, ka viņiem šīs personas neesot zināmas. "Mediju publiskotie vārdi tāpat kā viņu fotogrāfijas mums neko nenozīmē," paziņoja Krievijas Ārlietu ministrijas preses sekretāre Marija Zaharova. "Mēs vēlreiz aicinām Lielbritāniju pārslēgties no publiskiem apvainojumiem un manipulēšanas ar informāciju uz praktisku sadarbību caur tiesībsargājošajām aģentūrām," viņa piebilda.

Lielbritānijas prokurore Sjū Heminga sacīja, ka Lielbritānija neprasa Maskavai apsūdzētos izdot, jo Krievijas likumi aizliedz izdot savus pilsoņus. Taču kā pavēstīja Lielbritānijas policijas komisāra asistents Neils Basu, Lielbritānija izdevusi Eiropas aresta orderi, kas nozīmē, ka viņus var aizturēt, ja viņi pamet Krieviju un ierodas kādā Eiropas valstī. Tomēr Basu atzina, ka ir "ļoti, ļoti mazticams", ka policija kaut kad drīzumā varētu viņus aizturēt.

Kā paziņojusi policija, abi aptuveni 40 gadus vecie vīrieši divas dienas pirms Skripaļu saindēšanas ielidojuši Londonā no Maskavas ar Krievijas pasēm. Policija izplatījusi virkni attēlu, kuros abi vīrieši redzami ceļojot cauri Londonai un Solsberi laikā no 2. līdz 4.martam. Abi vīrieši 4. marta vakarā dažas stundas pēc bezsamaņā esošo Skripaļu atrašanas no Hītrovas lidostas izlidojuši uz Maskavu. Tomēr Lielbritānijas varasiestādes norādīja, ka apsūdzēto vārdi, ar kuriem viņi ceļojuši, var nebūt īsti.

Kā uzskata policija, "Novičok" tiek ievests Lielbritānijā viltotā "Nina Ricci" smaržu pudelītē un inde tika uzklāta uz Skripaļu mājas ārdurvīm. Pēc trīs mēnešiem pudelīti netālajā Eimsberi atrada vietējais iedzīvotājs Čārlijs Roulijs. Viņš tika hospitalizēts, bet viņa partnere Dona Stērdžesa pēc saskarsmes ar indi nomira. Policija vēl nav gatava izvirzīt apsūdzības par otro indēšanas gadījumu, jo tā joprojām cenšas noskaidrot, kur pudelīte atradusies laikā starp Skripaļu saindēšanu marta sākumā un 27. jūniju, kad to atrada Roulijs.

Skripaļs un viņa meita 4. martā Anglijas pilsētā Solsberi tika atrasti bez samaņas uz soliņa parkā. Lielbritānijas varasiestādes uzskata, ka Skripaļiem uzbrukts ar Krievijā izstrādāto nervus paralizējošo vielu "Novičok". Londona un tās sabiedrotie Skripaļu saindēšanā vaino Krieviju, kas to kategoriski noliegusi.

Pagājušajā nedēļā stājās spēkā jaunas ASV sankcijas pret Krieviju, kuras Vašingtona noteikusi, reaģējot uz Skripaļu saindēšanu.