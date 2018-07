Kas notika Srebreņicā?

Karš Bosnijā un Hercegovinā izcēlās 1992. gada aprīlī, neilgi pēc tam, kad bijusī Dienvidslāvijas Republika pasludināja savu neatkarību. Bosnijas serbu militārie grupējumi, kurus atbalstīja gan Serbijas valdība, gan Dienvidslāvijas Tautas armija, uzsāka karadarbību, ielencot Sarajevu un okupējot vairāk nekā pusi Bosnijas un Hercegovinas teritorijas. 1993. gadā trīs pilsētām Bosnijas austrumos – Zepai, Gorazdei un Srebreņicai – tika piešķirts ANO “drošās zonas” statuss. Iegūtais statuss apturēja Bosnijas serbu kaujinieku uzbrukumus, tomēr turpmākos divus gadus šīs trīs pilsētas bija visai izolētas – tās apgādāja neliels skaits humānās palīdzības konvoju.

1995. gada martā Bosnijas serbu līderis Radovans Karadžičs izdeva pavēli ar nolūku pilnībā izolēt Zepu un Srebreņicu un nepieļaut, ka šajās pilsētās nonāk humānās palīdzības konvoji. Tā paša gada 9. jūlijā Karadžičs nāca klajā ar jaunu pavēli, kurā viņš saviem bruņotajiem spēkiem lika ieņemt Srebreņicu. Tika uzsākta operācija “Krivaja 95” – serbi ielenca Srebreņicas anklāvu. 11. jūlijā Bosnijas serbu kaujinieki un to komandieris Ratko Mladičs iesoļoja Srebreņicā.

Ieguvuši kontroli pār Srebreņicu, serbu kaujinieki uzsāka gatavošanos masu slepkavībām. Sievietes un bērni, kas atradās Srebreņicā, tika nosūtīti uz teritorijām, kas atradās Bosnijas musulmaņu pārvaldībā. Savukārt vīrieši vecumā no 16 (dažkārt arī jaunāki) līdz 70 gadiem tika sagūstīti un ieslodzīti vietējās skolās, šķūņos un noliktavās. Turpmāko dienu laikā tos sistemātiski nogalināja serbu kaujinieki.

Starptautiskais bijušās Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunāls

1993. gadā ANO izveidoja starptautisku tribunālu, kurā izmeklēja nopietnus noziegumus, kas tika pastrādāti bijušās Dienvidslāvijas teritorijā. 1995. gadā šis tribunāls apsūdzēja Radovanu Karadžiču un Ratko Mladiču. 2016. gada 24. martā Karadžičam piesprieda 40 gadus ilgu cietumsodu – viņš tika atzīts par vainīgu genocīda pastrādāšanā, kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci. Savukārt 2017. gada 22. novembrī mūža ieslodzījums par tiem pašiem noziegumiem tika piespriests Mladičam.

2002. gadā tika uzsākti tiesu darbi pret Serbijas prezidentu Slobodanu Miloševiču. Arī viņš tika apsūdzēts genocīdā un noziegumos pret cilvēci. Pats Miloševičs vairākkārt visas apsūdzības noliedza. Tiesu darbi pret Miloševiču tika pārtraukti 2006. gadā pēc tam, kad bijušais Serbijas prezidents savā cietuma kamerā tika atrasts miris. Viņa nāvi esot izraisījusi sirdstrieka.

Starptautiskais bijušās Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunāls 2016. gada spriedumā paziņoja, ka neesot pietiekamu pierādījumu, kas norādītu, ka Miloševičs ir atbalstījis tādu teritoriju izveidošanu, kurās atrastos tikai serbi. Vienlaikus tribunāls atzina, ka Miloševičs ir sniedzis palīdzību Bosnijas serbiem, piegādājot tiem ieročus, pārtikas produktus un papildu personālu.

Atšķirīgais redzējums par notikušo Srebreņicā

Par 1995. gada notikumiem Srebreņicā joprojām izskan dažādi viedokļi. Viens no centrālajiem jautājumiem, kas tiek uzdots saistībā ar šo slaktiņu, ir – vai notikušais var tikt klasificēts kā genocīds?

2004. gadā Starptautiskais bijušās Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunāls Srebreņicas slaktiņu atzina par genocīdu. 2007. gadā līdzīgu verdiktu sniedza Starptautiskā tiesa. Tomēr šim spriedumam opozīciju ir izrādījusi Serbija, kā arī Bosnijas Serbu Republika un Krievija. 2015. gada jūlijā ANO Drošības padomē notika balsojums par rezolūciju, kurā Srebreņicā notikušais tiek nosaukts par genocīdu. Krievija bloķēja šīs rezolūcijas pieņemšanu. Toreizējais Krievijas vēstnieks ANO Vitālijs Čurkins šo rezolūciju nosauca par “nekonstruktīvu, konfrontējošu un politiski motivētu”. Lielbritānijas ANO vēstnieka vietnieks Pīters Vilsons kritizēja Krievijas lēmumu neatbalstīt rezolūciju. “Srebreņicā notika genocīds. Tas ir juridisks fakts, nevis politisks spriedums. Šajā jautājumā nevar būt kompromisu,” izteicās Vilsons.

2010. gadā Serbija atzina, ka Srebreņicā notikušais ir smags noziegums, kā arī pieņēma deklarāciju, kurā nosodīts 1995. gadā notikušais slaktiņš, tomēr Belgrada nebija gatava šo traģēdiju nosaukt par genocīdu, raksta aģentūra “Reuters”. 2012. gadā toreizējais Serbijas prezidents Tomislavs Nikoličs norādīja, ka Srebreņicā nopietnus kara noziegumus pastrādāja “daži serbi”, kurus nepieciešams atrast, notiesāt un sodīt. Vienlaikus Nikoličs noliedza, ka slaktiņš ir klasificējams kā genocīds, ziņo BBC. Serbija atzinīgi vērtēja Krievijas lēmumu izmantot savas veto tiesības saistībā ar 2015. gada ANO rezolūciju. Pēc rezolūcijas noraidīšanas Nikoličs izteicās, ka Krievija novērsa neslavas celšanu pret Serbijas nāciju. Tāpat Nikoličs izteicās, ka, noraidot rezolūciju, Krievija ir “pierādījusi, ka tā ir patiess un godīgs [Serbijas] draugs”.

Bosnijas Serbu Republikas prezidents Milorads Dodiks Srebreņicas slaktiņu ir nosaucis par lielāko 20. gadsimta maldinājumu. Dodiks ir izteicies, ka Bosnijas serbi nekad nav nolieguši to, ka Srebreņicā notika noziegumi, tomēr slaktiņš nevar tikt uzskatīts par genocīdu. Cita starpā Dodiks ir izteicies, ka mācību grāmatas, kurās Srebreņicas slaktiņš nosaukts par genocīdu, netiks izmantotas Bosnijas Serbu Republikas skolās, raksta portāls “Balkan Insight”.

Starptautisko attiecību analītiķe un Džordžijas štata universitātes asociētā profesore Jeļena Subotiča portālā “Balkan Insight” skaidro, ka Serbijas sabiedrībai notikušais Srebreņicā un tā klasificēšana par genocīdu norāda uz “antiserbu propagandu, kurā starptautiskie dalībnieki vaino serbus vissmagākajos noziegumos, kamēr Bosnijas musulmaņu, horvātu un Kosovas albāņu noziegumi pret serbiem tiek atstāti malā”. Subotiča argumentē, ka Serbijai ir grūti pieņemt to, ka serbus vaino gan kara izraisīšanā, gan lielāko kara noziegumu pastrādāšanā, – Serbijas sabiedrība šādus uzskatus saredz kā negodīgus. Analītiķe norāda, ka Srebreņica simbolizē “nesavienojamo atšķirību starp to, kā Serbija saredz sevi un savu lomu konfliktā, kas notika 90. gados, un to, kā notikumus šajā karā ir vērtējusi pārējā pasaule”.

Srebreņicas slaktiņš vēl aizvien ir jutīgs temats bijušās Dienvidslāvijas teritorijā, un atšķirīgie uzskati par to, vai šī traģēdija ir klasificējama kā genocīds, ir jautājums, kurā novērojama izteikta viedokļu dalīšanās. 1995. gada jūlija notikumi Srebreņicā ir lielākā masu slepkavība, kas Eiropā piedzīvota kopš Otrā pasaules kara. Masu slepkavības tika veiktas vien dažu dienu laikā, un kopējais nogalināto zēnu un vīriešu skaits pārsniedza astoņus tūkstošus.