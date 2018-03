"Nosaukti ir kaut kādi vārdi. Nu un? Tikpat labi tie varēja būt arī amerikāņi, kuri sēž šeit un iejaucas jūsu politiskajos procesos," intervijā saka Putins.

Uz žurnālistes jautājumu, vai viņam tiešām nebija zināms, ka viņa valstī tiek plānots un īstenots kiberuzbrukums ASV prezidenta vēlēšanām, viņš atbild: "Paklausieties, pasaule ir ļoti liela un ļoti dažāda. Krievijai un ASV ir diezgan sarežģītas attiecības. Daļai mūsu cilvēku ir savs viedoklis par šīm attiecībām. Jūs man nosaucāt vārdus un apgalvojat, ka viņi ir krievi. Un? Varbūt, ka viņi, būdami krievi, strādā kādai amerikāņu kompānijai. Varbūt, ka kāds no viņiem strādāja kāda kandidāta labā. Man nav ne jausmas. Tās nav manas problēmas."

“Why would you allow an attack like this on the United States?” -@megynkelly asks about US election meddling

“Nothing has changed since you and I talked last time in St. Petersburg. Some names have popped up. So what?” -Vladimir Putin pic.twitter.com/ZNufeXxZCW

