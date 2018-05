Jau vēstīts, ka piektdien, 18. maijā, 17 gadus vecais Santafe vidusskolas skolēns Dimitrios Pagourtzis atklājis uguni Santafē vidusskolā, nogalinot desmit skolēnus, bet desmit vidusskolas audzēkņus ievainojot.

Uzbrucējs izmantojis no tēva, kuram bijusi ieroču turēšanas atļauja, paņemto bisi un revolveri.

Viņš tiesā sniedzis ar zvērestu apliecinātu rakstveida liecību, atteicies no tiesībām klusēt un atzinis savu vainu "vairāku cilvēku nošaušanā".

Varas iestādes norādījušas, ka uzbrucējs pirms padošanās iesaistījies apšaudē ar policiju. Apšaude norisinājusies 15 minūtes, pēc tam Pagourtzis padevies, atsakoties no sākotnējā plāna - atņemt sev dzīvību, ziņoja "The New York Times".

Policija apstiprinājusi, ka apšaudē bojā gājuši astoņi studenti un divas skolotājas, savukārt uzbrukumā ievainoti 13 cilvēki, ieskaitot vienu skolas policistu, kurš atrodas kritiskā stāvoklī.

Studente Brianna Kvintanila atminas, ka pusaudzis ienācis klasē, kurā viņa atradusies, un notēmējis uz kādu skolēnu un sacījis – es tevi nogalināšu. Cenšoties izglābties, studente tikusi ievainota kājā.

Uzbrucējs ticis apsūdzēts slepkavībā un par uzbrukumu, atrodoties publiskā vietā. Sākotnējā informācija liecina, ka viņam varētu tikt piespriests nāvessods. Nākošajā rītā pēc apšaudes viņš esot bijis "dīvaini neemocionāls", viens no viņa advokātiem pavēstījis sestdien. Nikolass Poels, viens no diviem advokātiem, kuru nolīguši aizdomās turamā vecāki, pastāstījis ziņu aģentūrai "Reuters", ka ar uzbrucēju kopā pavadījis stundu piektdienas naktī un sestdienas rītā. "Viņš ir ļoti emocionāls un dīvaini neemocionāls," sacījis advokāts. "Ir aspekti, kurus viņš saprot un ir aspekti, kurus viņš nesaprot," norādījis Poels.

Oficiālajā paziņojumā rakstīts, ka uzbrucēja ģimene ir "apbēdināta un izbiedēta" saistībā ar apšaudi un par notikušo ir "tikpat šokēta kā jebkurš cits". Viņi sacījuši, ka sadarbojas ar izmeklētājiem.

Varasiestādes saka, ka ir dažas zīmes, kas norāda uz to, ka Pagourtzis plānojis uzbrukumu. Tāpat viņš sociālajos tīklos minējis, ka tic ateisma filozofijai un "ienīst politiku". Savukārt 30. aprīlī viņš sociālajos medijos publicējis t-krekla fotogrāfiju, uz kura bijis rakstīts – dzimis, lai nogalinātu.

Neviens no upuriem vēl nav ticis identificēts, taču daži tikuši nosaukti vārdā. Jau ziņots, ka Pakistānas vēstniecības Vašingtonā pārstāvis sestdien apstiprinājis, ka apmaiņas studente Sebika Šeikha ir starp bojāgājušajiem. Arī skolotāja Sintija Tisdeila tikusi nogalināta.

Rīkotā apšaude ir ceturtā nāvējošākā apšaude Amerikas Savienoto Valstu mūsdienu vēsturē.