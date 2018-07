"Pieprasu atlikt šodien pilī plānoto ceremoniju, izrādot cieņu mūsu nācijas sērām," sociālajā vietnē "Twitter" paziņojusi centriski labējās partijas "Iyi" ("Labā partija") līdere Merala Akšenera.

"Mēs sērojam. Visa valsts sēro. Domājam, ka ceremonija jāatceļ," žurnālistiem parlamentā paziņojusi kurdu Tautas demokrātiskās partijas līdzpriekšsēdētāja Fatma Kurtulana.

"Līdzekļu pietiek piļu celtniecībai, taču dzelzceļu labošanai naudas nav (..) Viņš (Erdogans) turpina ar šiem resursiem rīkot grandiozas ceremonijas," "Twitter" norādījis arī lielākās opozīcijā esošās partijas – Republikāniskās tautas partijas (CHP) – prezidenta amata kandidāts Muharrems Indži.

Jau ziņots, ka Turcijas ziemeļrietumos svētdien notikušās pasažieru vilciena katastrofas upuru skaits pirmdien sasniedzis 24 cilvēkus.

Premjerministra vietnieks Redžeps Akdā pirmdien pavēstīja, ka katastrofas cēlonis ir spēcīgo lietusgāžu izraisītais zemes izskalojums zem sliežu ceļa.

Vilcienā, kas atradās ceļā no Edirnes uz Stambulu, atradās 362 pasažieri un seši apkalpes locekļi. No sliedēm noskrēja pieci no sešiem sastāvā esošajiem vagoniem.

Saskaņā ar Veselības ministrijas datiem avārijā ievainojumus guvuši 318 cilvēki, no kuriem 124 joprojām atrodas slimnīcās.