Limuzīns ir daļa no "Cortege" projekta, kas tika uzsākts 2012. gadā pēc Putina iniciatīvas. Projekta ietvaros ir paredzēts ražot ne tikai limuzīnus, bet arī citus valsts augstākajām amatpersonām paredzētus spēkratus tostarp sedanu, minivenu un apvidus auto. Automašīnu dizainu ir veidojis Centrālais zinātniskās pētniecības automobiļu un dzinēju institūts (NAMI). Institūts esot sadarbojies ar "Porsche" un "Bosch", lai izgatavotu automobiļus. "Porsche" palīdzēšot izgatavot vienu no diviem dzinējiem, kas nepieciešams projektam, ziņo "Sputnik".

Šis nav pirmais limuzīns, kas bijis paredzēts Krievijas prezidentam. Projekta "Monolit" ietvaros, tika izgatavots "ZIL-4112P" modelis, taču šo automašīnu Putins izbrāķēja.

Limuzīns, ar kuru Putins ieradās uz inaugurāciju esot izgājis visas nepieciešamās drošības pārbaudes, lai drīkstētu pārvadāt Krievijas augstāko amatpersonu, skaidroja "Tass". Iepriekš, Putins, dodoties uz oficiālo inaugurāciju, izmantoja "Mercedes" automašīnas.

Video no Krievijas medija "RT":

#Putin rides in new, long-rumored state car at #inauguration ceremony *via @RT_com

Russian Made Limo pic.twitter.com/sQktE4oIOl— Real News Line (@RealNewsLine) May 7, 2018