Pasažieris Grehems Kirks, kurš ceļojis ar BA8705 reisu no Edinburgas uz Londonu, nofilmējis video, kur redzams lidmašīnas mēģinājums piezemēties uz skrejceļa.

Tiesa, spēcīgā vēja dēļ tas nav iespējams, jo lidmašīna tiek pamatīgi šūpota.

Dramatisko mirkli pasažieris ievietojis arī savā tvitera kontā. "Kāds nopērciet kapteinim aliņu," par piedzīvoto raksta pasažieris.

LCY: where each flight today comes with a free rollercoaster ride. Very sporting go-around on today's BA8705 from EDI. Someone buy that captain a beer! #StormEleanor @LondonCityAir @standardnews @DailyMailUK @BBCNews pic.twitter.com/KH0r4OHCRT