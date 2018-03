Zaļais vilciens: vai un kā Kims Čenuns viesojās Ķīnā?

Pirmie par augsta līmeņa Ziemeļkorejas amatpersonas, kura Pekinā sagaidīta ar stingriem drošības pasākumiem, ierašanos ar īpašu diplomātisko vilcienu ziņoja Japānas mediji.

Dienvidkoreja paziņoja, ka nezina šīs amatpersonas identitāti, bet mēģina to noskaidrot. Pati Ziemeļkoreja neko nav komentējusi, bet Ķīnas Ārlietu ministrija norādīja, ka tai "pašlaik nav informācijas", bet vairāk tiks atklāts vēlāk.

Ja nezināmais viesis patiešām bija Kims Čenuns, tad tā būtu viņa pirmā ārvalstu vizīte kopš nākšanas pie varas 2011. gadā. Tāpat tas būtu nozīmīgs solis pēdējo nedēļu notikumu kontekstā – ASV prezidents Donalds Tramps februārī pauda gatavību pieņemt Kima uzaicinājumu uz sarunām.

Pirms šādas tikšanās Kimam vispirms būtu jātiekas ar Phenjanas galveno ekonomisko sabiedroto Pekinu, par analītiķu paredzēto skaidro raidsabiedrība BBC.

Zaļais vilciens

Pamats runām par iespējamo Kima ciemošanos Pekinā sākās ar Japānas mediju rīcībā nonākušo informāciju par īpaša vilciena ierašanos Pekinā pirmdienas vakarā. Tokijas "Nippon" ziņu aģentūra pārraidīja kadrus, kuros redzams zaļš vagons ar dzeltenām horizontālām līnijām uz sāniem.

Intriguing images from Beijing, captured by Japan's Nippon TV. A 21-car train, similar to one used by Kim Jong Il in 2011, pulled into Beijing Station around 3pm. Met by honor guard and line of VIP cars. Speculation is that Kim Jong Un could be in Beijing. https://t.co/OR40pYEcgG pic.twitter.com/1G5jndciIr— Martyn Williams (@martyn_williams) March 26, 2018