Dans Titavs: Noziegums un sods

Foto: LETA

Čekas maisu nekavējoša publiskošana primāri ir Latvijas nākotnes pastāvēšanas jautājums. Ne pagātnes izvērtēšanas. Aģentu kartotēkas atklāšanai ir skaidrs mērķis – Latvijas esošajām un nākotnes paaudzēm ir jātop viennozīmīgi skaidram, ka sadarboties ar okupācijas režīmu nedrīkst, ka par to agri vai vēlu būs sods. Neatkarīgi no konkrētu cilvēku devuma citās jomās. Norvēģi ir spējuši nodalīt Knutu Hamsunu rakstnieku, Nobela prēmijas laureātu literatūrā, no Knuta Hamsuna kolobranta, fašistu atbalstītāja un dzimtenes nodevēja. Kā viņu vērtē paši norvēģi – literatūras ģēnijs un politisks idiots.