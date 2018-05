Džefrijs D. Sakss: Eiropai ir jāstājas pretī ASV eksteritoriālajām sankcijām

Donalda Trampa atteikšanās no Kopīgā visaptverošā rīcības plāna (JCPOA) Irānas kodolprogrammas ierobežošanai un ASV sankciju pret šo valsti atjaunošana apdraud globālo mieru. Eiropas drošība ir atkarīga no vienošanās ar Irānu uzturēšanas, neraugoties uz ASV izstāšanos. Līdz ar to Eiropai kopā ar Krieviju, Ķīnu un citām Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstīm ir jānodrošina ekonomisko attiecību ar Irānu attīstība. Un tas var notikt vien tad, ja Eiropa stāsies pretī un beigu beigās apies Amerikas eksteritoriālās sankcijas, kuru mērķis ir kavēt citu spēlētāju tirgošanos un finansiālos darījumus ar Irānu.