Ideja par mētājamu mikrofonu, kas palīdzētu veicināt auditorijas iesaisti dažādos pasākumos, pirms mazliet vairāk nekā pieciem gadiem radās trim Ālto Universitātes studentiem Somijā – diviem somiem un latvietim. Tagad viņi vada jaunuzņēmumu "Catchbox", kura mikrofonus par labiem esam atzinis un iegādājies ne viens vien pasaulslavens uzņēmums, tostarp "Facebook" un "Google". "Catchbox" mērķis ir radīt produktu, kas būtu aktuāls arī pēc 20 un vairāk gadu, – ko tādu, kas kļūst par stabilu vērtību, stāsta viens no uzņēmuma dibinātājiem Miķelis Studers.

Pasaulē pārdoti jau aptuveni 13 tūkstoši "Catchbox" mikrofonu – krāsainā, mīkstā spilventiņā ieslēptu audio ierīču, kuras droši var mētāt, nebaidoties sasist. Tiesa, dizains un iespēja brīvi "lidināt" mikrofonu pa auditoriju nav vienīgie "Catchbox" plusi. Izrādās, nelielā ierīce ir gana gudra, lai lidojuma un piezemēšanās laikā neradītu baisus trokšņus skaļruņos.

"Bijām studentu grupiņa. Viens no mums ievēroja, ka brīdis, kad ir jautājumi un atbildes, vienmēr ir ļoti saspringts vai nav raits. Mēs saistījām to ar mikrofona kustību no rokas rokā pa publiku. Tad domājām, kādēļ gan nevarētu to mētāt? Tas ir veids, kā tas ātrāk nonāktu pie runātājiem. Tad gan rodas daudzi tehniski izaicinājumi, piemēram, vieglums, svars, mīkstums, tehnoloģija, kurai brīdī, kad mikrofons tiek mētāts, ir arī jādarbojas," idejas rašanos atminas Studers.

2016. gadā "Catchbox" apgrozījis vairāk nekā divus miljonus eiro, dubultojot 2015. gada rezultātus. Ievērojama apgrozījuma palielināšana ir mērķis, ko "Catchbox" izvirzīja arī 2017. gadam, un kā liecina pašreizējās aplēses, pērnā gada apgrozījums lēšams trīs miljonu eiro apmērā.