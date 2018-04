Liepa zināma kā sievišķības simbols, tādēļ festivāls "Latvijas Goda aplis" akcijas "Goda liepa" ietvaros aicina iestādīt savā pilsētā, tās parkā vai mājas pagalmā liepu un, veicot šo simbolisku rīcību, apliecināt savu cieņu nemitīgajai atjaunotnei un mātēm par nerimstošām rūpēm un beznosacījumu mīlestību.

Šis aicinājums turpina pagājušajā gada notikušās akcijas "Apskauj Latviju" valstisko un ģimenisko ideju. Tad tika uzsākta garīguma sardzes veidošana gar Latvijas robežu, iestādot ozolus robežpilsētās, pagastos un pierobežas teritorijās. Latviju tagad ieskauj simtgades ozoli, kas kā spēka, izturības un ilgmūžības simbols apliecina mūsu tautas vienotību un piederības sajūtu.

Pēc liepas iestādīšanas ikviens aicināts kopā ar to nofotografēties un ievietot attēlu savā "Facebook", "Twitter" vai "Instagram" profilā, norādot tēmturi #GodaLiepa, vai arī atsūtīt bildi uz e-pastu info@staro100.lv. Abos gadījumos aicinājums norādīt arī lokāciju. Pēc Mātes dienas, kas šogad tiks svinēta 13. maijā, festivāla "Latvijas goda aplis" mājas lapā "godaaplis.lv" tiks publicēta "Goda liepas" fotogalerija.

Publiskā akcijas atklāšana notiks festivāla "Latvijas goda aplis" Mākslas dienās Inčukalnā 21. aprīlī, kad Annas Ludiņas Mākslinieku dārzā arīdzan tiks iestādīta liepa.

Festivāls "Latvijas Goda aplis" ir viens no Latvijas valsts simtgades projektiem, kas kopš pērnā gada novembra godina dažādus Latvijas novadus un to ievērojamās personības, katru nedēļu ciemojoties kādā no daudzajām skaistajām un stāstiem bagātajām valsts vietām un aicinot pievienoties ikvienu interesentu un pašmāju kultūras cienītāju. Festivāls turpināsies līdz pat šā gada novembrim, kulminējot gaismas festivālā "Staro Rīga". Attiecīgi arī "Latvijas Goda apļa" pieturvietās tiek ieskicētas gaismu festivāla vizualizācijas, radot vēl emocionāli pacilājošāku noskaņu. Festivālu "Latvijas goda aplis" rīko biedrība "Staro 100" sadarbībā ar novadu pašvaldībām, kultūras centriem un namiem, nevalstiskām organizācijām, novadu iedzīvotājiem un uzņēmējiem.