Pretestības un izturības gadi

Igaunijas liktenis kļūt par vienu no Padomju Savienības republikām tika izšķirts jau 1939. gadā, taču formāli Igaunijas PSR pasludināja nākamā gada 21. jūlijā un Padomju Savienībā tā uzņemta 6. augustā. Politiskās pārmaiņas, bijušo līderu, uzņēmēju un citu elites pārstāvju aresti, kā arī vērienīga nacionalizācijas un zemes pārdales kampaņa sākās jau jūlijā.

Par Igaunijas Komunistiskās partijas pirmo sekretāru un līdz ar to valsts līderi kļuva Karls Sere, bet viņš visiem procesiem sekojis nomaļus, lai novērstu starptautisku kritiku un pašas igauņu sabiedrības asu reakciju. Īpašā Maskavas sūtņa Andreja Ždanova uzraudzībā tika izveidota valdība ar dzejnieku un ārstu Johannesu Varesu premjera lomā. Savukārt ministru portfeļi iedalīti dažādiem pazīstamiem igauņu sabiedriskajiem darbiniekiem, un pirmais Ministru kabinets pat izticis bez neviena oficiāla komunista. Varess kopš Igaunijas neatkarības kara darbojās savā ārsta praksē Pērnavā, bet bija ieguvis atpazīstamību kā modernisma pārstāvis dzejā, kuru tautā pazina ar pseidonīmu Barbaruss. Būdams kultūras darbinieks ar kreisiem uzskatiem, viņš starpkaru gados divreiz apmeklēja Padomju Krieviju un bija sajūsmā par redzēto kārtību tajā.

Pēc Seres apcietināšanas sākotnēji par viņa vietas izpildītāju un vēlāk jauno republikas līderi nekavējoties iecēla ilgus gadus pagrīdē strādājušo pērnavieti Nikolaju Karatommu, kurš tobrīd no frontes otras puses bija atbildīgs par pretošanās kustību organizēšanu. Jau 1950. gadā, tikai gadu pēc tam, kad pats parakstīja rīkojumu par vairāk nekā 20 000 cilvēku deportāciju uz Sibīriju, partijas iekšējā tīrīšanā Karatomms tika nomainīts. Viņš gan, pretstatā daudziem citiem, netika arestēts, bet Maskavā nodevās studijām un 1964. gadā pat kļuva par ekonomikas doktoru.

Karatommu nomainīja jau iepriekš preses un propagandas uzmanīšanai no Maskavas atsūtītais staļinists Kebins, dzimis Johaness, taču gandrīz visu apzināto mūžu pavadījis Krievijā un oficiāli dēvēts par Ivanu. Viņš sākotnēji stingri ieviesis visas Maskavas norādes, bet pēc Staļina nāves mainījies – pat pretojies rusifikācijas politikai un atbalstījis igauņu valodas un kultūras saglabāšanu, kā arī vēlējies stiprināt skolu izglītības sistēmu. Visu šo iniciatīvu dēļ viņu dažkārt dēvē par mērenu nacionālkomunistu. Tiek uzskatīts, ka tieši tādēļ viņš 1978. gadā nomainīts, ieceļot par Igaunijas PSR pārstāvi Augstākās padomes prezidijā.

Johanness (Ivans) Kebins

Komentējot Igaunijas PSR pirmo sekretāru personības iezīmes un politiku, Latvijas Universitātes vēstures profesors Ēriks Jēkabsons atzīst, ka kaimiņvalstī tie neesot daudz atšķīrušies no Latvijas. “No Maskavas bija atsūtīts otrais sekretārs, kas uzraudzīja visu, ko viņš dara. Vienīgā lielā atšķirība bija tā, ka igauņi varēja redzēt Somijas televīziju, bet citādi politiskā vide bija tāda pati,” viņš skaidro.

Gada laikā kopš Igaunijas okupācijas aptuveni 27 000 tās iedzīvotāju tika nošauti, apcietināti vai nosūtīti uz Sibīriju, no tiem aptuveni 10 000 vien tika izsūtīti jūnija deportācijas laikā. Zvērīgā izrēķināšanās ar eliti, uzņēmējiem un pat zemniekiem, kuri bieži represijām tika atlasīti ne turības, bet patriotisma dēļ, nostiprināja spēcīgu vēlmi pretoties. Tā 1941. gadā pārauga tā dēvētajā Vasaras karā. Daudzi tūkstoši, kuriem izdevās izvairīties no mobilizācijas padomju armijā, bēga mežā, kur pievienojās citiem, kuri tur slēpās jau kopš okupācijas sākuma. Līdz nacistiskās Vācijas kara pieteikumam Padomju Savienībai viņi jau bija izveidojuši partizānu jeb mežabrāļu tīklus bijušo Igaunijas armijas amatpersonu vadībā. Par visu partizānu virspavēlnieku kļuva pulkvedis Viktors Koerns.

Lai gan ienākušie Vācijas spēki likvidēja pastāvošo mežabrāļu Zemessardzi, vairums to kaujinieku atkal tika ieskaitīti jaunizveidotajās policijas struktūrām pakļautajās Igauņu pašaizsardzības vienībās. Okupācijas gadu laikā tajā brīvprātīgo skaits sasniedza pat 40 000, bet vēl ievērojami auga, kad, mainoties frontes pārvietošanās virzienam, dalība šajā struktūrā kļuva obligāta. Lielais brīvprātīgo skaits vāciešiem pakļautajās drošības struktūrās, gluži kā Latvijā, bija reakcija uz iepriekš pieredzētajām padomju varas zvērībām, kā arī fakts, ka Igaunijas administrācija oficiāli nebija Vācijas pārvaldes struktūrvienība un vietvara lielākoties atkal bija brīvvalsts laika līderu rokās.

Kad 1942. gadā tika izveidots igauņu SS 20. leģions, liela daļa arī tajā stājās brīvprātīgi, baidoties no PSRS varas atgriešanās, bet daļa dezertēja, tostarp izvēloties labāk pievienoties vācu sabiedrotajiem Somijas Bruņotajiem spēkiem līča otrā pusē. Kopumā frontē pret sarkanarmiešiem dažādos formējumos mobilizējās ap 70 000 igauņu.





Tiek lēsts, ka PSRS okupācijas vara dažādu iemeslu dēļ līdz 1954. gadam nogalināja vai apcietināja aptuveni 30 000 cilvēku, no kuriem vieni no pirmajiem uz Sibīriju tika nosūtīti Igaunijā vēl palikušie aptuveni 400 etniskie vācieši. Apmēram 21 000 cilvēku izsūtīja 1949. gadā. Savukārt vairums pārējo režīma upuru bija atkal mežā iegājušie partizāni vai viņu atbalstītāji, kā arī ģimenes, kuras, dzīvojot mežā uzceltos bunkuros, vēlējās izvairīties no karadarbības šausmām, bet tika uzlūkotas par mežabrāļiem. Lai gan atsevišķas vienības un vīri mežos palika vēl 60. gados, vairums mežabrāļu tika notverts vai krita kaujās līdz 1953. gadam.