Ogres pašvaldības aģentūras "Ogres Namsaimnieks" bijušais direktors Aigars Briedis, kurš pirms pusgada bija viens no Valsts policijas aizturētajiem kriminālprocesā par krāpšanu, nesen atgriezies aģentūrā jaunā amatā, turklāt arī saņēmis no Ogres domes kompensāciju par piespiedu darba kavējumu, ziņo Latvijas Televīzijas raidījums "De facto".

Izmeklēšana krimināllietā, kurā Briedim ir aizdomās turētā statuss un piemērots liegums strādāt direktora amatā, turpinās, taču pašvaldība nolēmusi ar viņu izlīgt. Raidījums noskaidrojis, ka policijas aizdomas izraisījuši ūdensvada rekonstrukcijas darbi Ogrē un ar tiem saistītas dīvainas naudas plūsmas.

Ogres novada dome pērn oktobrī ārkārtas sēdē nolēma uz trim mēnešiem atstādināt Briedi no amata "Ogres Namsaimniekā". Tobrīd Briedis atradās aiz restēm, jo kriminālprocesā par 90 tūkstošu eiro izkrāpšanu no "Ogres Namsaimnieka" tiesa Briedim kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu. Tajā viņš pavadīja gandrīz divus mēnešus.

Pēc iznākšanas no cietuma Briedis paņēma slimības lapu, bet janvāra beigās vērsās pret pašvaldību tiesā ar prasību atzīt viņa atstādināšanu par nepamatotu un izmaksāt viņam vidējo izpeļņu par piespiedu darba kavējumu. Lieta līdz skatīšanai pēc būtības nenonāca, jo aprīļa sākumā tiesa to izbeidza. Ogres pašvaldība ar Briedi noslēdza izlīgumu, kurā Briedis saņēma aptuveni 2,5 tūkstošus eiro un atkāpās no "Ogres Namsaimnieka" direktora amata. Vienlaikus "Ogres Namsaimnieks" viņu pieņēma darbā par Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nodaļas vadītāja vietnieku.

"Uz doto brīdi pēc būtības man ir izdarīts diezgan liels morālais kaitējums, ka es nevaru ne ieņemt ne to amatu, uz ko es esmu kādreiz pretendējis un kur es esmu strādājis, attiecīgi arī pārējās dzīves situācijas ir izmainījušās," skaidrojis Briedis.

Valsts policija oktobrī ziņoja, ka kriminālprocess ir par "Ogres Namsaimnieka" naudas izkrāpšanu un iespējamu tās legalizēšanu. Policija aizturēja 11 personas, no kurām trīs bija iestādes vadoša līmeņa darbinieki. Šobrīd aizdomās turētā statuss kopumā ir četrām personām. Par krāpšanu un naudas atmazgāšanu aizdomās tur "Ogres Namsaimnieka" Inženiertīklu pārvaldes vadītāju Vjačeslavu Paramonovu, kurš aizvien ir ilgstošā atvaļinājumā, vēl kādu darbinieku un vienu personu no malas. Savukārt Briedi tur aizdomās par valsts amatpersonas bezdarbību, izraisot smagas sekas. Briedis gan savu vainu noliedz.

"De facto" zināms, ka lietā figurē ogrēnieša Armanda Lūša vārds. SIA "2M Tech" juridiskā adrese tika reģistrēta Lūsim piederošā dzīvoklī pašā Rīgas centrā. Turpat savu dzīvesvietu deklarēja "2M Tech" oficiālais dibinātājs un valdes loceklis. "Īstenībā es jums negribētu īsti sniegt komentārus šajos jautājumos. Tas bija, jā, mans īpašums, bija, kā saka, atļauja tiem uzņēmumiem to adresi izmantot, un sīkāk es neko negribu komentēt," skaidrojis pats Lūsis.

Policija uzskata, ka darbi, kuriem nolīgta SIA "2M Tech", netika veikti vai tika padarīti vien daļēji, bet "Ogres Namsaimnieka" direktora pienākumu izpildītājs Kaspars Grīnbergs tam nepiekrīt, jo veiktajā pārbaudē zaudējumus neesot izdevies konstatēt.

Par Brieža pieņemšanu darbā Grīnbergs saka, ka "Ogres Namsaimnieks" savā izvēlē bijis stipri ierobežots, jo tiesas apstiprinātā vienošanās paredzēja, ka Briedim ir jāpiešķir kāds amats. Vietnieka amats notekūdeņu attīrīšanas iekārtās bija vienīgā vakance, kuru viņam varēja piedāvāt.