Viņš piebilda, ka viens no šī grupējuma upuriem bijis arī bijušais Satversmes aizsardzības biroja (SAB) vadītājs Jānis Kažociņš.

Grupējuma darbību kopumā Ķuzis raksturoja kā noziegumus ar mērķi ietekmēt cilvēkus, kas nepilda kādas prasības. Kādi bijuši motīvi uzbrukumā bijušajam SAB vadītājam, Ķuzis nekomentēja, norādot, ka nav pilnvarots izpaust detaļas.

Tiesa gan, viņš minēja citus piemērus šī grupējuma darbībā, piemēram,Lietuvā Latvijas pilsonim nolaupīti 240 tūkstoši eiro.

VP paziņojumā medijiem skaidro, ka, izmeklējot uzbrukumu Kažociņam, iegūti pierādījumi par organizētās grupas saistību arī ar citiem 2014. gadā izdarītiem noziegumiem, tostarp par Latvijā izdarītu auto dedzināšanu, naudas izspiešanu un miesas bojājumu nodarīšanu, kā arī par Polijā notikušu laupīšanu. Jāuzsver, ka visos minētajos gadījumos noziegumiem bijis pasūtītājs.

Aizturētās organizētās grupas dalībnieki jau iepriekš bija nonākuši policijas redzeslokā.

Ņemot vērā, ka par šo visu noziegumu izdarīšanu tiek turēti aizdomās vienas organizētās grupas dalībnieki, izmeklēšanas gaitā kriminālprocesi tika apvienoti. Saistībā ar notikušo tika uzsākts kriminālprocess, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma pantiem par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa, par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanas mēģinājumu, ja to izdarījusi organizēta grupa, par laupīšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa un par mantas tīšu bojāšanu ar dedzināšanu.

Šā gada sākumā kriminālprocesā tika pabeigta izmeklēšana un lēmums par kriminālvajāšanas uzsākšanu pret astoņām aizdomās turētām personām nodots prokuratūrai.

"Delfi" jau ziņoja, ka par 2014. gadā notikušo uzbrukumu Kažociņam tika aizturēti trīs vīrieši. Vienam no vīriešiem – Renāram Boķim – tika inkriminēta nozieguma organizēšana, bet pārējiem – izpildīšana. Pēc uzbrukuma policija paziņoja, ka par notikušo sākts kriminālprocess par huligānismu personu grupā, taču vēlāk tika inkriminēts mēģinājums nodarīt smagus miesas bojājumus.

Vēlāk policija pieļāva, ka aizturētie vīrieši ir daļa no lielākas organizētas noziedzīgas grupas, kas nodarbojas ar izspiešanu un laupīšanu. 2016. gadā kā aizdomās turētās tika minētas deviņas personas.