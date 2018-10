Reida laikā pārbaudītas 23 tirdzniecības vietas, no tām piecās konstatēti pārkāpumi. Četros gadījumos nepilngadīgiem jauniešiem tika pārdoti enerģijas dzērieni, bet vienā gadījumā – alkohols. Par konstatētajiem pārkāpumiem uzsākta administratīvā lietvedība.

"Atkārtoti atgādinām, ka pārdevējiem un veikala vadītājiem ir tiesības pieprasīt personu uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos par tās vecumu un personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu neatkarīgi no tā, vai pārdevējs to ir pieprasījis," sacīja policijas pārstāve, aicinot pārdevējus būt godprātīgiem un arī šaubu gadījumā pārbaudīt, vai persona ir pilngadīga.

Tāpat Šteinberga skaidroja, ka policija arī turpmāk pievērsīs uzmanību tirdzniecības vietām: "Lai pārliecinātos, vai pārdevēji un veikalu vadītāji ievēro aizliegumu pārdot cigaretes, enerģijas dzērienus un alkoholiskos dzērienus nepilngadīgām personām, tāpat uzmanība tiks pievērsta izglītības iestādēm un to apkārtnei, kā arī izklaides vietām, kur pulcējas daudz jauniešu."